陳芳語甜曬合照認愛！新年笑曝「意料外喜訊」揭下一步
藝人陳芳語日前在社群平台PO出與一名高挑男子的親密合照，疑似迎來新戀情。17日她出席《2025全球客家流行音樂大賽》擔任表演嘉賓，提到先前推出的客語創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉上架不到1個月，在YouTube點擊率已突破30萬，笑喊：「其實滿意外的！」
陳芳語坦言一開始製作〈擁抱自己 Hold on till the end〉有點緊張，因為客語對她而言是全新嘗試，沒想到回饋這麼好，真的很感謝大家的支持，也讓她更有勇氣繼續挑戰不同的創作。
她在決賽中首次演唱該歌曲，雖然有點緊張，但可以跟大家分享這首歌，讓她十分興奮，認真準備多時，就是希望把最好的狀態呈現給歌迷。她也透露2026年「會有新的音樂計畫」正在慢慢進行中，將嘗試不一樣的風格跟合作，之後會再跟大家分享，期盼未來帶來更多有趣、好玩的作品。
此外，《2025全球客家流行音樂大賽》第一屆原創組首獎得主A_Root同根生，17日回娘家擔任開場表演，對於再次回到熟悉的舞台，笑說：「有一種想當年我們也是這樣一路過關到最後，謝謝『黑皮夫人』（當年得獎作品），我們現在也很黑皮。」分享每次登台都會學習到不同東西，發現自身的不足，想要變得更好的念頭是督促他們成長的動力。
柔米Zoomie受邀擔任表演嘉賓，則以過來人的經驗鼓勵參賽者：「享受每一個當下的體驗，無論它是比賽、演出，或人生中任何一個片刻！」對於獲得第35屆金曲獎最佳客語歌手獎，她非常感謝獎項的肯定，也持續在生活的各種面向裡探索創作的靈感，希望做出讓現在的自己感到滿足的新作品。
