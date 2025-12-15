陳芳語發高燒敬業工作 金鐘女星挺孕肚情緒崩潰

陳芳語（右）邀請范宸菲演出新歌MV。（圖／新視紀整合行銷提供）

陳芳語應客家委員會邀請擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，推出歌曲〈擁抱自己〉，挑戰華語、客語、英語的轉換，MV邀請曾入圍金鐘影后的范宸菲擔任MV女主角，她也是2019 客家流行音樂大賽叁獎與最佳作詞得主。MV延伸歌曲意境以「在黑暗中重新找回自己」為主題，從運用劇場式敘事手法來呈現人與自我的對話，讓大家感受到溫暖力量。

MV拍攝期正值陳芳語多站海外工作及巡迴演唱會籌備期，在工作上對自我要求甚高的她，拍攝當日凌晨突然反覆高燒不退，仍堅持依照工作計畫，頂著高燒完成拍攝工作，導演在MV中給了陳芳語特別的任務，挑戰高倍數對嘴，因為歌詞有三個語言的咬字轉換更是難上加難，陳芳語投入大量時間練習，正式拍攝時精準到位，導演郭佩萱稱讚：「一站上定位鏡頭開機就知道該怎麼做，精準又到位。」

以《國際橋牌社2》入圍金鐘影后的范宸菲，在MV中展現多種複雜的情緒面向，獨自度過生日、獨自吹熄50根蠟燭、面對鏡子化妝直到崩潰，在情緒臨界點狂摔鏡子，展現情緒高度張力，日前公布同時升格新手人妻及準新手媽媽的她，在接獲本次演出邀約時剛懷孕，不時會孕吐不適，很感謝溫暖的導演團隊在得知自己懷孕的狀況下，願意調整劇情的設定。

