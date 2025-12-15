陳芳語發高燒敬業開工 范宸菲挺孕肚拍MV喊「沒嫁錯人」

Kimberly陳芳語（左）力邀范宸菲拍MV。（新視紀整合行銷提供）

Kimberley陳芳語應客家委員會邀請擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，日前推出〈擁抱自己 Hold on till the end〉，挑戰三種語言華語、客語、英語轉換，大獲好評。不僅如此，對工作敬業的Kimberley還在拍攝MV期間發高燒，但還是精準的將工作一次到位。

MV邀請范宸菲擔任女主角，拍攝期正值Kimberley多站的海外工作及巡迴演唱會籌備期，在工作上對自我要求甚高的她，拍攝當日凌晨突然反覆高燒不退，為顧及籌備多時的團隊辛勞，仍堅持依照工作計畫頂著高燒完成拍攝工作。導演在MV中給了Kimberley特別的任務，挑戰高倍數對嘴，因為歌詞有三個語言的咬字轉換更是難上加難，Kimberley投入大量時間練習，正式拍攝時精準到位，導演郭佩萱稱讚她「一站上定位鏡頭開機就知道該怎麼做，精準又到位。」

Kimberley感性的說：「拍攝當天大風大雨，過程看到團隊一直在調整光源與鏡頭角度來回溝通，雖然自己身體不適又對於MV的挑戰相當緊張，但看到大家的付出為了作品有最好的呈現，也讓我更能完全投入角色，很期待大家都能感受到這首歌曲及MV帶給大家感動的力量。」

事實上，范宸菲拍攝時正值孕期初期，還不時會孕吐不適，同在耕耘客語創作的她，仍接下Kimberley的拍攝工作，她開心透露音樂人老公對她很體貼，懷孕後更是加倍的照顧接送、準備三餐，直呼很幸福，沒有選錯人。〈擁抱自己 Hold on till the end〉MV於12月16日中午12點將在台灣索尼音樂官方YouTube頻道首播。Kimberley陳芳語也將出席明年1月17日在Legacy Taipei舉辦的「2025全球客家流行音樂大賽決賽」首唱形象歌曲。

