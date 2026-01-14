陳芳語舊愛首發聲！陳彥文遭「血肉果汁機」退團 深夜吐真實心境

記者徐珮華／綜合報導

金曲樂團「血肉果汁機」11日拋出震撼彈，正式宣布鼓手陳彥文離團，並強調其未來一切言論及行為皆與團隊無關，突如其來的消息令外界錯愕，樂迷也紛紛留言關心。沉寂2日後，陳彥文今（14）日凌晨首度發聲，一連發布5則動態，吐露退團後的心境。

血肉果汁機大動作切割陳彥文。（圖／翻攝自血肉果汁機IG）

陳彥文今日凌晨轉發血肉果汁機官方聲明，寫下「我沒事，還是很愛音樂、愛打鼓，所有的發生都是最好的安排」，並表示以5年多來身為團隊一份子為榮，祝福團隊往後一切順利，同時自勉不會因此一蹶不振，而是為了自己、家人與兄弟慢慢好起來，向廣大樂迷喊話：「之後台上見，我還會是那個我。」

另一則動態中，陳彥文感性寫道：「美好的戰役我打過，美好的那些人事物我擁有過，成為記憶也是美好的。我不知道是不是我有病，但我居然也愛上了想念的感覺……。」此外，他也分享怪奇比莉歌曲〈Birds of a Feather〉，寫下「我愛大家，一樣」。

陳彥文抒發退團心境。（圖／翻攝自陳彥文IG）

陳彥文抒發退團心境。（圖／翻攝自陳彥文IG）

事實上，陳彥文曾與陳芳語（Kimberley）交往3年，去年證實分手。女方恢復單身後，日前大方PO出高帥男友照認愛；反觀陳彥文則在此時宣布退團，兩人近況形成鮮明對比，引發外界高度關注。

陳彥文（左）與陳芳語（右）分手後，各自展開新生活。（圖／翻攝自陳彥文IG）

