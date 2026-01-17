陳芳語認愛高帥男又傳好消息！笑喊：其實滿意外

【緯來新聞網】陳芳語新年曬出高帥男的親密合照，鬆口認愛圈外男友，今（17日）擔任客家委員會主辦「2025全球客家流行音樂大賽」表演嘉賓，先前還推出客語創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉，上架不到一個月，YouTube點擊率已突破30萬，笑喊：「其實滿意外的！」

陳芳語嘗試客語歌曲獲得好評。（圖／新視紀整合行銷提供）

陳芳語坦言一開始製作這首歌時有點緊張，因為講客語是全新嘗試，沒想到回饋這麼好，真的很感謝支持，也讓她更有勇氣繼續挑戰不同的創作。陳芳語在決賽中首次演唱該曲，雖然有點緊張，但可以跟大家分享這首歌十分興奮，也透露今年會有新的音樂計畫，正在慢慢進行，將嘗試不一樣的風格跟合作。



「2025全球客家流行音樂大賽」歷經初賽與複賽激烈角逐，最終12組選手自全球152件作品中脫穎而出，決賽於Legacy Taipei舉行，決賽評審團陣容有總召柯智豪、黃韻玲、王治平、小樹、許惟援、藤井俊充、米莎，優勝者享有踢帕娛樂專屬培訓機會。



除了陳芳語擔任表演嘉賓，「金曲得主」柔米、「第一屆全球客家流行音樂大賽」創作組首獎樂團「A_Root同根生」，也都帶來精彩演出，呈現客家音樂跨世代、跨風格的嶄新樣貌。

廣告 廣告

同根生歌曲風格很有趣。（圖／新視紀整合行銷提供）

同根生回娘家擔任開場表演，再到熟悉的舞台，笑說：「有一種想當年我們也是這樣一路過關到最後，謝謝〈黑皮夫人〉(當年得獎作品)，我們現在也很黑皮。」分享每次登台都會學習到不同東西，發現自身的不足，想要變得更好的念頭是督促我們成長的動力，在創作過程中也學會取捨、聚焦、釐清自己的目標，希望能繼續挑戰更多舞台與好玩的活動。



柔米獲得第35屆金曲獎最佳客語歌手獎，以過來人的經驗鼓勵參賽者：「享受每一個當下的體驗，無論它是比賽、演出，或人生中任何一個片刻。」新作品目前籌備中，感謝身邊有才華、又溫暖的人默默支持著她。

柔米努力在母語音樂耕耘。（圖／新視紀整合行銷提供）

「2025全球客家流行音樂大賽」得獎名單



演唱組首獎：蕭郁蓁、貳獎：葉恩琦 、參獎：Mufee 慕霏

原創組首獎：Vuize 王鍾惟 、貳獎：Anna 莊啟馨、參獎：RIBINGU、佳作：邱舒 Chiu Shu、好日、江晟榮

更多緯來新聞網報導

《模範計程車3》完結篇！李帝勳裸肌大放送 出道20週年見面會正式啟動

小S悲喊「我不好笑了」 賈永婕曝私下對話：她已和大S融為一體