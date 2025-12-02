陳芳語走出低潮罕見吐心聲！三種語言公開告白 願大家能找到力量

記者鄭尹翔／台北報導

Kimberley陳芳語為臺灣客家獻聲，最新單曲致敬西洋流行天后。（圖／新視紀整合行銷提供）

「破億小天后」Kimberley陳芳語首次挑戰客語創作，受邀擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，推出全新客語創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉，並於 12 月 2 日全球數位發行。Kimberley表示，希望把這首歌獻給那些曾認為自己不夠好、或仍在低潮中努力撐住的人，「願大家都能從歌裡找到力量、學會擁抱自己。」

客家委員會表示，近年來客家流行音樂風格愈加多元，創作者以不同形式詮釋客家歌曲，為客家音樂帶來新活力。「2025全球客家流行音樂大賽」複賽將於本周六在西門紅樓北廣場登場，並邀請春麵樂隊ChuNoodle、Yappy與ARKis擔任演出嘉賓。

此次〈擁抱自己〉的創作靈感源自近年全球頻繁的紛擾與災難，Kimberley坦言，面對不可預知的未來，難免感到害怕與徬徨，希望這首歌能陪伴正在努力的人，也是一封寫給過去自己的心底告白：「如果沒有那些脆弱的時刻，就不會有現在勇敢的我。」

為呈現最完整的音樂樣貌，Kimberley特別邀請金曲客語才女黃宇寒與金牌製作人Tower陶逸群共同合作。歌曲同時具備客語、華語、英語三種語言版本，她為此徹夜練習，力求精準詮釋。錄音時她坦言壓力不小，但也直呼「唱得好過癮」。她更盛讚客語歌詞的細膩與唯美，讓她更投入練習。

黃宇寒除了參與詞曲創作，也擔任配唱製作，她表示收到Kimberley的曲子時深受感動，希望能透過客語詞深化歌曲力量。她也分享錄音時的震撼：「Kimberley三種語言轉換流暢自然，客語能有這樣的曲風與演唱方式，真的令人驚喜。」

製作人Tower陶逸群則透露，此次作品向多位經典西洋流行天后致敬，包括瑪麗亞凱莉、惠妮休士頓、席琳狄翁與克莉絲汀，以80年代Soul R&B元素打造磅礡氣勢，再融入客語特色，使歌曲獨具深度。他大讚Kimberley從音域到情感都展現強大可塑性，「完全游刃有餘，帶來滿滿的感動與驚喜。」

