陳芳語首唱客語R&B轉換3種語言 致敬瑪麗亞凱莉、席琳迪翁直呼「難度超高」

陳芳語（Kimberley）擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，並推出全新客語創作形象歌曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉。陳芳語表示，創作靈感來自近年來世界各地發生的紛擾不幸，面對未知的未來，許多人都會感到害怕、渺小，甚至產生墜入深淵般的無助感。她希望這首歌曲能獻給所有曾在低潮中努力撐住、或覺得自己不夠好的人，透過音樂提供陪伴，讓聽眾感受到不一樣的客語音樂風貌。

結合Soul R&B曲風 致敬瑪麗亞凱莉等西洋天后

陳芳語特別邀請金曲客語才女黃宇寒與金牌製作人Tower陶逸群聯手創作與製作，歌曲挑戰80年代的Soul R&B曲式，製作人Tower陶逸群透露，這次歌曲設定就是要讓陳芳語致敬經典西洋流行天后，包括瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）、惠妮休士頓（Whitney Houston）、席琳狄翁（Celine Dion）及克莉絲汀（Christina Aguilera）等。

陳芳語徹夜苦練客語 黃宇寒讚嘆：首次聽見這種曲風

歌曲由陳芳語負責作曲及英語歌詞創作，再由黃宇寒延續其精神創作客語歌詞。陳芳語對收到的客語歌詞愛不釋手，錄音配唱時直言難度很高，但同時也唱得非常過癮。

黃宇寒不僅參與創作還擔任配唱製作，她表示，客語歌詞的創作字字斟酌，希望有更好的呈現。她也被陳芳語的演唱實力震懾，認為客語、華語、英語三種語言間的轉換流暢毫無違和，「客語歌曲可以有這樣的曲風及演唱方式，應該是第一次聽見了。」

而「2025全球客家流行音樂大賽」複賽將於本週六（12/7）下午3點在西門紅樓北廣場舉行，屆時將有春麵樂隊ChuNoodle、Yappy、ARKis等嘉賓帶來演出。



