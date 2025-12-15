陳芳語高燒不退照工作 范宸菲挺孕肚演崩潰MV「沒嫁錯人」
陳芳語擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，為此推出新歌《擁抱自己》，挑戰華語、客語、英語演唱，MV邀請曾入圍金鐘獎最佳女主角的范宸菲主演，她也是2019客家流行音樂大賽叁獎與最佳作詞得主。
MV拍攝時正值陳芳語許多海外工作及巡迴演唱會籌備期，在工作上對自我要求甚高的她，拍攝當日凌晨突然反覆高燒不退，仍堅持依照工作計畫完成拍攝。導演在MV中給了陳芳語特別的任務，挑戰高倍數對嘴，因為歌詞有三個語言，咬字轉換更是難上加難，她投入大量時間練習，正式拍攝時精準到位，備受導演郭佩萱稱讚。
陳芳語回憶起拍攝當天大風大雨，過程看到團隊一直在調整光源與鏡頭角度，「雖然自己身體不適，又對於MV的挑戰相當緊張，但看到大家的付出為了作品有最好的呈現，也讓我更能完全投入角色，很期待大家都能感受到這首歌曲及MV帶給大家感動的力量。」
范宸菲在MV中展現多種複雜情緒，甚至一度面對鏡子化妝直到崩潰，在情緒臨界點狂摔鏡子，展現高度張力。日前她宣布升格人妻也將當媽媽的喜訊，拍攝時正值孕期初期，不時會孕吐，但聽到陳芳語的創作非常感動，仍決定參與演出，也很感謝溫暖的導演團隊在得知自己懷孕的狀況下，願意調整劇情設定。
目前已懷孕5個月的范宸菲表示，同為音樂人的老公，本來就很體貼，懷孕後更是加倍的照顧接送、準備三餐，直呼很幸福，沒有選錯人。
