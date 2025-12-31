陳芳語「甜抱高帥男」疑迎新戀情！經紀人證實了

娛樂中心／楊佩怡報導

歌手陳芳語（Kimberley）憑著經典歌曲〈愛你〉，以甜美聲線紅遍亞洲，2018年參加中國選秀節目《創造101》時因病落選，遺憾回台發展；後來與馬來西亞歌手黃明志合作〈玻璃心〉再度創造事業高峰。沒想到，2025年7月才證實與交往3年的前任彥文和平分手消息，近日她在社群PO出與一名高帥男的親密合照，再次傳出新戀情的陳芳語也回應了。





陳芳語在IG曬出神秘男子，兩人還依偎在一起，被外界猜測是否為新戀情，經紀人2字回應「是的」。（圖／翻攝自IG ＠lekimberleyy）

近日陳芳語在IG一連曬出20張生活照，回顧2025的美好時光，並在內文寫下「2025 趕快去去去去」。就有眼尖的網友發現，陳芳語疑似有新戀情了；貼文中的第4張與第8張，出現一名身材高挑，帶著墨鏡的男子，與陳芳語親暱的依偎在一起，另一張則是高挑男的背影照。由於2張照片皆無標註對方的IG帳號，因此引來外界猜測是否為新男友。對此，根據《壹蘋新聞網》報導，實際求證陳芳語經紀人，該男子是否為陳芳語的新男友，經紀人則以肯定的語氣回應：「是的」。

陳芳語時常穿著火辣，自信展現絕美身材線條。（圖／翻攝自IG ＠lekimberleyy）

事實上，在2024年底她突然在社群寫下「單身」，並與和彥文互相取消追蹤IG，被外界猜測兩人是否出現情變，而在2025年7月，陳芳語親口證實與交往3年的彥文「和平分手」，為這段被外界看好的感情正式畫上句點。先前她也談及自己對感情的態度，她坦言：「這幾年我對情感的理解和處理方式，都有了不一樣的轉變。不再只是少女時期的全心投入與衝動浪漫，也學會了放手、理解、體諒與自我照顧」。如今，陳芳語再迎來新戀情，也讓粉絲們為她感到開心。

陳芳語一改過去的甜美可愛，近年來都以成熟性感風格示人。（圖／翻攝自IG ＠lekimberleyy）













