陳芳語2025結束前又戀愛了！經紀人3字給驚喜 BGM太閃

〔記者陳慧玲／台北報導〕告別2025年，「Kimberley」陳芳語又戀愛了！她在社群分享多張照片，「夾帶」一張被高帥男子摟肩照片，外界猜測是否是新男友，經紀人也回應了。

被問到照片中男子是否就是陳芳語新男友？經紀人簡單3個字直接證實：「是的喔！」但對方是圈外或是圈內人？身分背景為何？目前經紀人則未多做回應。

有趣的是，陳芳語分享發文配的背景音樂是英國創作歌手Olivia Dean 演唱的《So Easy (To Fall in Love)》，如歌詞唱的：「愛上我，其實很容易」，歌中也唱了「有些人讓愛變得很複雜，跟我在一起不會這樣」，又唱出「因為跟我在一起，愛情變得很容易」。

之前陳芳語和血肉果汁機鼓手陳彥文交往多年，但今年7月才坦言分手，原本一度還傳出陳彥文打算在陳芳語生日時把她娶回家，不過兩人否認，最後沒走上婚姻之路，反而分手了。

