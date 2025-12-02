陳芳語3語致敬瑪麗亞凱莉 下苦功被盛讚「從從容容」

Kimberley陳芳語推出自創的客語單曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉。（新視紀整合行銷提供）

小天后Kimberley陳芳語為臺灣客家獻聲擔任「2025全球客家流行音樂大賽」代言人，2日發行自創的客語單曲〈擁抱自己 Hold on till the end〉，她說：「願歌曲獻給那些曾經覺得自己不夠好、或者在低潮中努力撐住的人。」也能感受到不一樣的客語音樂風貌。

Kimberley透露歌曲靈感來自近年各地有許多紛擾不幸的事情發生，面對不可預知的未來，會感到害怕、覺得自己渺小、甚至產生就要墜落深淵的徬徨無助等情緒，不管是歌迷，或是正在經歷挑戰的人，都希望他們能從這首歌裡得到陪伴，同時，也想把這首歌獻給過去的自己，因為如果沒有那些脆弱的時刻，就不會有今天可以勇敢擁抱自己的我。

Kimberley邀請金曲客語才女黃宇寒與金牌製作人Tower陶逸群聯手創作並投入製作，因歌曲有客語、華語、英語三種語言的轉換，Kimberley下足苦心徹夜練習，讚嘆客語真的好美、好細膩，因此更是加倍認真練習，希望可以把歌曲最真實的情緒表達出來。

陶逸群表示這次在歌曲製作設定就是要讓Kimberley致敬經典西洋流行天后：瑪麗亞凱莉、惠妮休士頓、席琳狄翁、克莉絲汀，挑戰充滿80年代Soul R＆B曲式，更是帶入客語、華語、英語三種語言的轉換，渾厚紮實的唱功再升級，Kimberley一如既往對自己要求很高，投入大量心力練習準備充足，無論是音域高低、情感詮釋、各種聲音表情，都完全是從從容容、游刃有餘，帶給大家滿滿的感動與驚喜。

