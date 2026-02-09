陳若翠跑市場送紅包袋 獻上祝福賺錢過大好年

市議員參選人陳若翠近日勤跑仁武鳥松大社大樹區各個傳統市場，發送團隊自行設計的「馬上成功」紅包袋向買菜市民及辛苦的攤商。（陳若翠提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市第五選區市議員參選人陳若翠，近日勤跑仁武鳥松大社大樹區各個傳統市場，發送團隊自行設計的「馬上成功」紅包袋向買菜市民及辛苦的攤商，提前獻上滿滿恭喜及新年祝福。

陳若翠提前和團隊一腳一步的市場拜年恭喜，發放紅包袋及春聯地點包括仁武仁春市場、仁武登發市場、大樹區久堂早市、鳥松區陽明市場、高碼早市及鳥松早市、及大社區果菜市場。

陳若翠表示，把握機會一份載滿祝福的「馬到成功」小紅包送到攤商與市民手中，那雙握手的加油支持聲是最溫暖的。恭喜說一聲「馬上幸福」「馬上大吉」、「馬上有錢」，在市場裡更收獲長輩鄉親父老的肯定。

陳若翠的團隊人員戴上牛仔帽打扮牛仔並穿著玩偶馬裝，沿路菜市場和民?打招呼，成功吸睛，讓買菜的市民和小朋友驚喜連連，歡笑聲圍觀來合影，祝賀財源滾滾、攏馬賺錢過大好年。

陳若翠表示，身為民意代表多年，每年春節都必定到菜市場選區去拜年，雖轉換區域征戰，依然不忘初心，很感謝市民面對面的鼓勵及肯定，帶來滿滿的督促正能量，陳若翠希望此次深蹲在第五選區參選市議員選舉能夠馬到成功為國民黨力爭婦女一席，成為強力監督市府，為市政把關的市民代言人。