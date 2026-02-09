陳莉璇榮獲東京國際影展評審團特別獎 代理縣長接見表揚

代理縣長林茂盛表揚宜蘭青年陳莉璇（中）獲第３８屆東京國際影展殊榮。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣青年陳莉璇同學以短片「保密例外」，在第三十八屆東京國際影展「亞洲學生短片競賽單元」中榮獲評審團特別獎，首次參賽即獲此殊榮，優異表現，宜蘭縣代理縣長林茂盛九日接見表揚致賀，除了讚揚陳莉璇為宜蘭爭光，也讓世界再度看見臺灣！

第三十八屆東京國際影展新設立「亞洲學生短片競賽單元」，從亞洲各國電影學校推薦的學生短片中挑選十五部進入競賽。就讀國立臺灣藝術大學陳莉璇，以作品「保密例外」在眾多優秀作品中脫穎而出，故事呈現少女面對不對等關係與心理創傷的掙扎，描繪角色如何在沉默與壓抑中逐步尋找出口。

陳莉璇表示，作品能被觀眾理解並引發討論，是對創作者最有價值的肯定。本片亦凸顯新生代創作者對社會議題的敏感度。此次獲得評審團特別獎，不僅彰顯陳莉璇個人創作實力與影像觀點，也展現臺灣影視優秀人才的創作能量，以及宜蘭在影像人才培育上的深厚潛力。

為表揚陳莉璇的傑出表現，林茂盛九日接見道賀並頒贈獎狀表揚，肯定她在影像創作上的努力與成就。林茂盛表示，宜蘭縣長期致力於文化與影視發展，營造友善拍攝環境，提供創作資源與重視培育影視人才，打造友善且多元的文化環境，透過此次表揚，希望激勵新生代影像創作者持續精進，創作出更多優秀作品，期盼更多在地青年於國際舞臺上嶄露頭角，為臺灣影視、也為宜蘭再添光彩。