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陳菁徽促修藥事法解毛孩用藥之亂 石崇良「訝異」惹民怨
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
人用藥品醫治毛孩的法規爭議持續延燒，國民黨立委陳菁徽今（15）日於立法院衛環委員會質詢指出，衛福部與農業部推出「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」嚴重背離第一線需求，引發社會反彈，她要求行政部會應向大眾道歉；對此，衛福部長石崇良表示，該項管理辦法是2年多前，經多個團體共同討論後所形成的結果，對於引發民怨，讓他感到相當訝異，並認為比起道歉，政府更應正面回應需求。
陳菁徽詢問，目前行政院對外表示，「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」將以暫緩方式處理。對此，農業部防檢署長杜麗華回應，將朝廢止該管理辦法的方向辦理，並預計於2日內對外公布，同時也將會研議內容更明確、實務上可行，且符合法規位階要求的替代方案。
陳菁徽指出，依據《藥事法》第6條、第33條及第50條等相關規定，現行制度已明確將藥品定位為人用藥品，且動物診療機構不得購買、調劑或供應該等藥品。另農業部防檢署於書面報告中亦表示：「礙於現行藥事法規定，動物診療機構並非人用藥品供應對象，致使獸醫師臨床上雖有用藥需求，卻缺乏合法供應管道。」因此，外界普遍呼籲衛福部應檢討並修正《藥事法》相關規定。
對此，石崇良表示「不宜」，並指出《藥事法》的規範對象本為人用藥品，而非動物用藥品，因此動物用藥管理問題，應回歸動物用藥相關法規處理，而非透過修正《藥事法》因應。
「動物用藥管理制度的檢討，可參考國際作法。」陳菁徽指出，以美國為例，美國食品藥品管理局（FDA）對動物用藥採取負面表列方式，僅針對因擔心藥物殘留影響公共健康的少數藥品，明定不得使用於經濟動物；至於伴侶動物，在相關負面表列上則幾乎未有限制。她說，該作法顯示，美國相對尊重並信任獸醫師於伴侶動物治療過程中，具備高度專業判斷，以及藥品調劑與管理能力。
陳菁徽表示，台灣正面臨少子女化與超高齡社會的雙重衝擊，未來頂客家庭與單身人口勢必持續增加，伴侶動物的飼養需求也將隨之上升。然而，當前農業部與衛福部在動物用藥管理上，無論是法規面或實務面，皆存在明顯落差與矛盾，最終受影響的，就是毛孩及飼主的權益。
陳菁徽強調，除了應重新檢討現行動物用藥正面表列制度，朝向更具彈性的負面表列方式調整外，對於目前急救與住院藥物短缺、藥商登錄意願低落、標示包裝與成本負擔、偏鄉藥品取得困難，以及藥物流向管理等問題，農業部與衛福部都應正面面對，並提出具體可行的解決方案。
對此，杜麗華則表示，關於寄存備藥機制，若管理辦法完成註銷以後，相關寄存問題將不存在，屆時藥商即可直接向動物診療機構供貨。
照片來源：陳菁徽辦公室提供
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