陳菁徽促兒家署業務應延伸 以免醫療與社政間出現裂縫

立委陳菁徽主張，兒少及家庭署的業務範疇，應延伸至兒童醫療政策的研究、推動與資源配置，才能避免醫療與社政之間持續出現「政策無縫接軌、現場卻縫縫補補」的窘境。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委陳菁徽十五日主張，兒少及家庭署的業務範疇，應延伸至兒童醫療政策的研究、推動與資源配置。如此，才能避免醫療與社政之間持續出現「政策無縫接軌、現場卻縫縫補補」的窘境。

陳菁徽表示，人口的銳減，代表我們更要照顧好每一個新生兒，所以兒少及家庭署的成立，是朝野共同期待的方向。但是，在這項組織改造中，我們也看見一個極為關鍵、卻仍被忽略的結構性問題，那就是兒童醫療與心理健康的治理功能，並未被一併整合到未來的兒家署架構之中。

她說，這將造成政策推動上的斷裂、產生跨機關的行政額外成本，也無法回應目前兒科醫療體系所面臨的全國性危機。

陳菁徽指出，再者，兒科醫師人力逐年流失得問題也非常嚴峻。偏鄉小兒科診次縮減、急重症收治能力不足、兒童精神醫療等待期過長，這些都是家長日常面對的困境。當前缺乏跨部門整合的高層次治理，使得兒童健康政策往往停留在保健與保護兩個面向，而無法形成涵蓋醫療、心理、急重症、偏鄉服務等完整的國家級策略。

陳菁徽提到，在此情況下，單純將兒少及家庭支持署定位成社政體系，並無法有效因應現實的醫療挑戰。政府應重新審慎評估，在兒家署的組織規劃中，應將兒童醫療與心理健康相關職能正式納入，並建立跨領域整合的政策平台。因為，這不僅是組織調整這麼簡單的問題而已，這更是國家是否真正重視兒少健康權利的里程碑。

陳菁徽認為，在面對少子化與兒科醫療量能弱化的情況，呼籲政府應該打造一個，真正承擔兒童健康治理的專責部門。兒家署的業務範疇，不應僅限於虐童通報、保護安置、家庭支持等社政功能，而應延伸至兒童醫療政策的研究、推動與資源配置。