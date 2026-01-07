陳菁徽促徹查性侵案件 不能模糊與拖延敷衍社會

立委陳菁徽表示，高雄市衛生局性侵案件，必須徹查到底，不能再用模糊與拖延敷衍社會。（取自陳菁徽臉書）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委陳菁徽七日表示，高雄市衛生局性侵案件，必須徹查到底，不能再用模糊與拖延敷衍社會。令人無法接受的是，衛生局在事件發生後，選擇封閉資訊，而非誠實面對。

陳菁徽指出，六個為什麼，高雄市政府至今沒有給社會一個交代：為什麼何建忠擁有公務系統的「最高權限」？為什麼何建忠可以同時兼差，擔任性侵加害者輔導團體的輔導人員？為什麼直到媒體報導曝光後，相關懲戒程序才「被迫」啟動？

她質疑，為什麼何建忠的社工師證照至今仍未被撤銷？為什麼犯錯的是高階主管，卻是第一線社工承擔所有後果？為什麼高雄市政府用「外網制度」來彌補「內網失控」的問題？

陳菁徽提到，自今年一月初起，媒體揭露高雄市苓雅分區心衛中心執行秘書何建忠，濫用職權、透過公務系統鎖定被害者並性侵的重大案件後，她陸續接獲許多來自第一線社工、相關專業人員，以及關心此案的正義人士私訊。他們提供的不只是情緒，而是關鍵事實與清楚的制度漏洞。

陳菁徽認為，還有一個至今仍被「刻意模糊」的關鍵問題：何建忠為何能在去年六月，兼差擔任性侵加害者輔導團體的輔導人員？由誰核准？他在該角色中，能接觸到哪些資料？是否與其公務身分產生嚴重角色衝突？這些問題，衛福部與高雄市政府至今都在迴避。請問，還要「藏」到什麼時候？什麼時候才要向社會說清楚？

陳菁徽正式要求衛福部部長必須徹查到底，並請高雄市政府衛生局主動、清楚向社會說明。