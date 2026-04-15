陳菁徽促為寵物用藥爭議道歉 石崇良：對社會反彈相當訝異

國民黨立委陳菁徽在質詢時指出，問題癥結在於政府在政策制定與執行上，未能充分貼近醫療前線。 圖:擷取自 國會頻道

[Newtalk新聞] 寵物用藥新制原定在7月上路，但遭各界發聲抵制後，農業部10日開會決議暫緩上路。對此，立法院社會福利及衛生環境委員會今（15）日召開「寵物用藥新制之配套」專題報告。國民黨立委陳菁徽在質詢時指出，問題癥結在於政府在政策制定與執行上，未能充分貼近動物臨床醫療現場需求，才會引發如此龐大的社會反彈與民怨。陳菁徽追問，衛福部與農業部是否應就此案向社會大眾表達歉意？衛福部長石崇良則表示，重點並不在於道歉與否，而是政府應該正面回應第一線的實際需求。

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陳菁徽在質詢中，針對近日「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」所引發的一系列社會討論指出，問題癥結在於政府在政策制定與執行上，未能充分貼近動物臨床醫療現場需求，才會引發如此龐大的社會反彈與民怨。他向衛福部與農業部追問，是否應就此案向社會大眾表達歉意？衛福部長石崇良表示，這項管理辦法是兩年多前，經多個團體共同討論後所形成的結果，對於此次引發的社會反彈，他感到相當訝異。至於是否道歉，石崇良認為，重點並不在於道歉與否，而是政府應該正面回應第一線的實際需求。

陳菁徽指出，依據《藥事法》第6條、第33條及第50條等相關規定，現行制度已明確將藥品定位為人用藥品，且動物診療機構不得購買、調劑或供應該等藥品。另農業部防檢署於書面報告中亦表示：「礙於現行藥事法規定，動物診療機構並非人用藥品供應對象，致使獸醫師臨床上雖有用藥需求，卻缺乏合法供應管道。」因此，外界普遍呼籲衛福部應檢討並修正《藥事法》相關規定。對此，石崇良則直言「不宜」，並指出《藥事法》的規範對象本為人用藥品，而非動物用藥品，因此動物用藥管理問題，應回歸動物用藥相關法規處理，而非透過修正《藥事法》因應。

陳菁徽也建議，動物用藥管理制度的檢討可參考國際作法。以美國為例，美國食品藥品管理局（FDA）對動物用藥採取負面表列方式，僅針對因擔心藥物殘留影響公共健康的少數藥品，明定不得使用於經濟動物；至於伴侶動物，在相關負面表列上則幾乎未有限制。她表示，台灣面臨少子女化與超高齡社會的雙重衝擊，未來「頂客」家庭與單身人口勢必持續增加，伴侶動物的飼養需求也將隨之上升。然而，當前農業部與衛福部在動物用藥管理上，無論是法規面或實務面，皆存在明顯落差與矛盾，最終受影響的，就是毛孩及飼主的權益。

陳菁徽指出，除了應重新檢討現行動物用藥正面表列制度，朝向更具彈性的負面表列方式調整外，對於目前急救與住院藥物短缺、藥商登錄意願低落、標示包裝與成本負擔、偏鄉藥品取得困難以及藥物流向管理等問題，農業部與衛福部都應正面面對，並提出具體可行的解決方案。對此，農業部防疫檢疫署長杜麗華表示，關於寄存備藥機制，若管理辦法完成註銷以後，相關寄存問題將不存在，屆時藥商即可直接向動物診療機構供貨。至於未來提出的新管理辦法中，杜麗華也透露，除了藥商跟藥局持續雙軌供應，藥品數量已從原來的144項持續提高至701項，日後也將持續滾動檢討。

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