陳菁徽助理抬頭「法案大將軍」氣勢足 藍委辦：之後法案助理要掛「美少女戰士」拚了

記者周志豪／台北報導

為較有效推進工作，民代對所屬辦公室助理多如業務員般，會給予「較稱頭頭銜」，方便其能更有份量與政府官員、陳情民眾協調。但國民黨立委陳菁徽辦公室孫姓法案副主任抬頭卻用「法案大將軍」，仍讓其他立委辦公室側目。

國民黨立委陳菁徽辦公室法案副主任抬頭用「法案大將軍」，氣勢十足。周志豪攝

陳菁徽辦公室解釋，相關業務人士，多是掛副主任頭銜，該孫姓副主任之所以最後會使用「法案大將軍」抬頭，主要是因辦公室內助理間開玩笑、打賭所致，沒想到會引起立院討論，之後若委員允許，不排除再想新頭銜。

不過有藍委辦公室直言，新會期考慮將所屬辦公室法案助理抬頭改為「美少女戰士」，感覺這樣才足夠跟「法案大將軍」媲美、抗衡。

另外，藍營楊姓資深助，一口氣擔任國民黨立委吳宗憲、黃建賓與游顥等3間國會辦公室主任，也屬特別狀況。

立法院113位立委，總計聘任上千位國會助理，若再加計地方民代，形容民代助理滿街跑並不誇張，彼此隨資歷、分工與民代領導風格，也會有不同頭銜，以方便扮演民代分身，有效協助推動選民服務與法案協調。

而為讓助理對外代表自己時能「更稱頭」，不少民代辦公室乾脆「全員主任」，頂多按辦公場所、工作內容再細分為研究室主任、服務處主任，或是選服主任、法案主任簡單區別。

但有不少助理發現，陳菁徽辦公室竟有一位助理抬頭為「法案大將軍」，氣勢十足。

進一步比較各立委辦公室助理抬頭發現，多數還是主事助理賦予「主任」頭銜。另外，為數不少「全員主任」辦公室的主事助理，則會被稱為「執行長」、「特助」。但也有立委反其道而行，辦公室「全員助理」或副主任。

比較特殊的像游顥辦公室中「最大的助理」則稱為「最高顧問」，由國民黨前主席洪秀柱辦公室主任喬正中掛名；但主事助理則掛「國會主任」頭銜，由轉任國民黨主席鄭麗文主席辦公室主任的俞凱威出任。

