遭陳菁徽惡意連結喊告 陳其邁再酸「這種邏輯聽了3條線」
〔記者葛祐豪／高雄報導〕「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨(21日)以一張合照，發文指高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；陳其邁今(22日)下午出席活動受訪時強調，陳菁徽惡意連結來進行政治抹黑，這是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼!」。
陳其邁今天下午參加輕軌列車彩繪活動，媒體問他說，除了提告陳菁徽，也會提告李有財里長嗎?陳其邁回說「所有的涉及犯罪的、惡意的抹黑都會提告!」。
陳其邁重申，李有財里長，他本人素無往來，「他利用變造合成的照片，是一種犯法的行為」；「妳(指陳菁徽)在網路沒有查證，就隨便恣意的利用這種變造的合成照片，來惡意連結我就是力挺傾倒垃圾，這個是惡意的政治操作!」。
陳其邁強調，如果陳菁徽的邏輯如果成立的話，那她在多年前也曾經洩漏個資而判刑入罪，如果有人合成跟陳菁徽的照片，就推論說這個人也力挺陳菁徽的洩漏個資的行為，這個邏輯根本不通。他怒批不要惡意的做這種所謂連結，來進行政治抹黑，他覺得這是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人家聽了3條線，聽不懂她在講什麼!」。
針對本案，陳其邁表示，李有財一干共犯已全部繩之以法，面對胡亂傾倒垃圾的行徑，一律嚴查嚴辦，高市府會用最嚴格標準嚴正執法，務必除惡務盡，決不寬貸。
另對於有藍營人士提到，李有財的茶行開幕活動中，有民進黨民代參加；陳其邁說，這場活動也有國民黨議員參與，「若按照陳菁徽的邏輯，是不是國民黨也力挺李有財傾倒垃圾的行為?」。
民進黨高雄市黨部主委黃文益今天也嚴正指出，陳菁徽這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、就是抹黑、就是典型的政治操作。
由於陳菁徽的母親是被網友稱為「三線姨」的前立委黃昭順，陳其邁與黃文益這番話，被外界解讀似乎是「高級酸」。
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水
「月世界」垃圾山案遭陳其邁喊告 國民黨高市議會黨團聲援陳菁徽
「月世界」垃圾山影武者李有財 曾違紀選議員被國民黨撤銷黨籍
