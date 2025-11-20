陳菁徽批政府無能詐騙猖獗 指高達七成民意支持鞭刑打詐

立委陳菁徽表示，詐騙猖獗，不就是因為政府治理無方，詐騙集團才會無所畏懼！（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委陳菁徽廿日表示，詐騙猖獗，不就是因為政府治理無方，詐騙集團才會無所畏懼！

陳菁徽認為，當打詐國家隊越打詐騙越多，人民的財產不斷受到侵害，而政府又無作為的話，最後我們就是換掉政府，讓真正專業的來做。畢竟民進黨政府一直施政無方，對選民來說，也是一種詐騙吧。

陳菁徽指出，今年截至前八月，詐騙金額已經突破七百六十六億！有時候會懷疑，民進黨一直宣稱台灣經濟越來越好，參考的指標是不是因為國人被詐騙金額年年創新高？所以下意識覺得，人民可以被騙的錢這麼多，肯定是因為經濟表現好。以前台灣話說台灣錢淹腳目，現在是台灣錢都被詐騙。

她提到，年年升高的詐騙金額，數字令人瞠目結舌，可真正遺憾的是，一起又一起的詐騙事件，也讓許多家庭家破人亡。過去一段時間，經常有社會新聞，不論是一人輕生，或者是全家一起，都是因為被詐騙後，完全無法繼續生活，果斷選擇結束生命。

陳菁徽強調，正是因為政府的無能，詐騙猖獗，人民受害甚深，才會出現高達七成民意支持鞭刑打詐。但法務部的回應不僅閃躲，更是搬出社會高度分歧、牴觸人權公約；卻未深入思考，亂世用重典的意義。亂世是誰造成的？不就是因為政府治理無方，詐騙集團才會無所畏懼！