陳菁徽批賴清德「總統失格」 毀憲亂政形同稱帝

立委陳菁徽認為，賴總統說總預算卡關，質疑藍白有什麼資格談憲政？照這個邏輯，大罷免失敗，賴清德還有什麼資格當總統？（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委陳菁徽廿六日認為，賴總統說總預算卡關，質疑藍白有什麼資格談憲政？照這個邏輯，大罷免失敗，賴清德還有什麼資格當總統？

陳菁徽指出，不依法編列總預算，獨創不副署，毀憲亂政，獨創在野獨裁成為國際笑話，錯誤解讀憲法對於總預算規定，在不合宜的場合一直攻擊在野黨，下一步如果直接稱帝，應該也不會太意外吧？

陳菁徽也提到，由柯志恩委員領軍，持續深耕地方，走遍高雄每一塊土地，一起揭發環境被破壞的弊端，從美濃大峽谷、馬頭山廢棄物、柏油山，再到月世界垃圾山，這些荒腔走板，讓高雄鄉親痛心的事件，會一筆一筆的追查下去，還給高雄市民一個乾淨的家鄉。

對於藍白提出的總統與行政院長彈劾案，民進黨立委邱志偉則認為，藍白缺乏憲政常識、又充滿政治算計的作為，正是本屆國會的縮影。他自擔任立委以來，民進黨也曾是在野黨，但從未像藍白這般毫無憲政常識地監督國政。即便對內閣不信任，也都是直接發起不信任案，從未出現移送監察院的謬事。

邱志偉呼籲藍白以蒼生為念，回到憲政制衡的邏輯，在國會內處理國政。有不信任，也應針對行政院長提出，而非以政治算計推諉他院。國家無論是建設或國防都需要經費，國會空轉一日，只會讓中國得意、台灣民眾受害。唯有及早平心靜氣、共商國是，才是全民之福，也是國家發展的根本之道。