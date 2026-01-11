陳菁徽推代理孕母遭質疑未利益迴避 陳昭姿聲援：僅替病人發聲

國民黨立委陳菁徽在代理孕母修法議題上遭質疑未利益迴避，因此宣布退出相關條文審查。（圖／CTWANT攝影組）

有關國民黨立委陳菁徽遭綠營質疑在參與《人工生殖法》修正草案時未利益迴避，並宣布退出相關條文審查一事，民眾黨立委陳昭姿今（11）日表示聲援，並指出陳菁徽僅是從醫師角度，說出病人實際面對的問題，呼籲民進黨勿為反對而反對。

力推代理孕母法制化的民眾黨立委陳昭姿，因相關修法在立法院朝野未獲共識，且牽動其黨內「兩年條款」的任期安排，因而請前民眾黨主席柯文哲出面，向藍綠黨團及立法院長韓國瑜溝通、爭取支持；然而在立法院衛環委員會審查《人工生殖法》修正草案期間，朝野對是否開放代理孕母制度意見分歧，民進黨立委林淑芬更質疑，身為婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽可能涉及利益衝突，卻未迴避仍推動相關主張，引發爭議。

陳昭姿談及相關修法審查過程時指出，外界已清楚看到民進黨立委如何對她進行個人，甚至牽連家庭的羞辱與攻擊，若非具備極為堅定、忍辱負重的心志，試問要如何持續坐在會議室內完成討論？

她表示，在毫無限制人數與發言時間的冗長程序中，陳菁徽一再遭指控推動代理孕母法案是「圖利自己」的莫須有罪名，完全忽視她身為醫師、基於所見所聞為病人發聲的正當性。她指出，陳菁徽只是從專業醫師角度，看見並說出病人的實際需求，「試問哪一位醫師在其專業範疇內，不是無時無刻在『圖利』病人呢？」

陳昭姿強調，若依民進黨所設下的標準，「推動法案即是圖利醫師自己」，那麼民進黨立委王正旭推動癌症防治法修法及百億癌藥基金，是否也構成圖利自身。她認為，民進黨不應採取雙重標準，為反對而反對。

《人工生殖法》修法引發朝野攻防，陳菁徽遭質疑身為醫師卻未利益迴避，民眾黨立委陳昭姿出面聲援。（圖／周志龍攝）

