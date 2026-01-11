陳菁徽推代理孕母「未利益迴避」...張育萌列時間軸指「修法同時任職生醫董事」：6年前就展開「生殖醫療」經營之路

立法院衛環委員會8日審查《人工生殖法》修正草案，國民黨立委陳菁徽遭點名「未利益迴避」；陳菁徽昨（10日）發表聲明稱，目前在委員會逐條審查的氛圍，已淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，陳菁徽剛當立委時，不僅是「禾蘊生醫公司」董事，還提案修《人工生殖法》，並用立委身分出席公聽會。

張育萌昨日於臉書發文指出，陳菁徽趁週末發表一篇沒頭沒尾的聲明，稱她遭到「捕風捉影」的「潑髒水」。為此，張育萌列出時間軸，「把故事講清楚」。

一、陳菁徽原本是北醫生殖醫學科副主任，張育萌表示，當時當然可以說她是個「平凡的婦產科醫師」，但是6年前，陳菁徽創辦「宜蘊生醫公司」。張育萌指出，執業醫師跟投資產業完全不同，「陳菁徽不要偷換概念，從這一刻她就展開『生殖醫療』的經營之路」。

二、隔年，「牧盛投資公司」成立，張育萌表示，該公司登記資本額 2 千萬元，「董事長也是陳菁徽」三、短短一年內，「宜蘊生醫公司」快速擴張，跟知名婦產科「禾馨」合作，成立「禾蘊生醫公司」，張育萌指出，2021 年陳菁徽代表「宜蘊生醫公司」，加入「禾蘊生醫公司」的董事，「這時，禾蘊生醫公司的負責人，變更成陳菁徽的先生」。

四、陳菁徽搖身成為「禾馨宜蘊生殖中心」的院長，老公則擔任董事長，張育萌說，「這樣還能說，陳菁徽已經完全不是平凡的婦產科醫師，夫妻在生殖醫療產業鏈中，不只有經營者的身份，更佔據關鍵的投資角色」。

五、 2024 大選前，張育萌點出，「陳菁徽也許發現自己快當選立委了，投票前一個月，把牧盛投資公司的董事長，交棒給先生」。張育萌說，這家投資公司，在立委投票前，完美完成名義負責人的「角色轉移」。

六、陳菁徽當上立委不到一個月內，就秒提「代理孕母法案」。張育萌指出，在陳菁徽的版本裡，直接新增「代理孕母服務機構可以收費」的條款。他直呼，「我的老天呀，當時陳菁徽根本還是禾蘊生醫公司的董事耶，一路當了快一年立委，直到2024 年 12 月，才從禾蘊生醫公司董事位置離職」。

張育萌點出，「你能想像嗎？這段時間，陳菁徽不只提案修《人工生殖法》，竟然還可以用立法委員的身分，假裝沒事出席《人工生殖法》公聽會」。

七、陳菁徽過去擔任立委這兩年期間，同時繼續在自家宜蘊醫療中心擔任看診的「陳菁徽醫師」。張育萌表示，在陳菁徽當上立委時，其先生在「宜蘊生醫公司」有 4125 萬的投資，在「牧盛投資公司」更有 6280 萬的投資，「全家人的事業投資加起來，高達 1.11 億元」。

張育萌表示，「這整個故事，不是應該要由陳菁徽自己揭露嗎？」他直言，就事論事，把事實攤在陽光下，「請問陳菁徽委員，哪一件是『潑髒水』？全國兢兢業業的婦產科醫師，肯定都很辛苦，但一般人看到這麼多公司行號、天價投資，根本就已經暈頭轉向」。

張育萌質疑，「請國民黨和陳菁徽都面對事實，全台灣哪個婦產科醫師的家庭，會自己站上生殖醫療產業鏈，手握鉅額投資，還這麼『幸運』當上立法委員，提案大修《人工生殖法》？」

最後，張育萌強調，這才不是「捕風捉影」，他已經把完整、連續的時間軸拿上檯面，「從夫妻分工進入生殖醫療產業鏈的經營，和投資核心，最後進入立法院，推動『代理孕母』修法」。張育萌表示，有哪裡講錯，都請陳菁徽指教，「什麼時候，我們的民主制度墮落到，不肯利益迴避、揭露事實的人，還可以被袒護；揭露真相的人卻要被指責？我沒辦法接受」。

