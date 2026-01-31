陳菁徽決續推動居住正義 堅持社宅須與婚育政策掛勾

立委陳菁徽表示，立法院通過住宅法修正案三讀條文加一，將「社會住宅應保留至少百分之廿給育有未成年子女家庭」明確入法。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委陳菁徽卅一日表示，立法院通過了住宅法修正案三讀條文加一，將「社會住宅應保留至少百分之廿給育有未成年子女家庭」明確入法。

陳菁徽說，民進黨政府過去總喜歡拿漂亮的數據來宣傳政績，但這些數字背後充滿了水分。過去所謂的「社宅目標」，早就大跳票，甚至很多是拿「包租代管」來灌水。這種用美化數字欺騙社會、忽悠年輕人的做法，無法解決居住正義真正的供需問題。

陳菁徽進一步說，她在立院衛環委員會，天天都在質詢友善生養的補助政策、托育環境。但是，大家心裡都清楚：高房價、高壓力，買不起也租不好，才是大家不敢成家、不敢生小孩的最大原因。

她認為，這就是為什麼她堅持社宅必須與婚育政策掛勾。有了穩定的居住環境，年輕人才敢許下承諾，孕育下一代。

陳菁徽指出，雖然法案三讀通過是好事，但她心中仍有遺憾。在審查過程中，她極力主張修正第四條條文，將原本「兩個小孩」才能優先入住社宅的門檻，下修為「一個小孩」就該享有優先權。

陳菁徽提到，現在少子化情形已經到了國安危機的等級，未來每一個孩子都是寶，只要願意生一個，國家就應該給予最大的鼓勵與支持。雖然最後內政部以「供給量不足」為由，暫時無法通過她的提案，但這恰恰證明了政府在社宅供給上的努力還遠遠不夠。

陳菁徽請大家放心，她強調，居住正義，她一定會繼續推動，來讓台灣成為一個友善生養的國家。