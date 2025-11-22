陳菁徽秀照控陳其邁與李有財交好挨告 黃文益轟抹黑：典型的政治操作

即時中心／顏一軒報導

高雄市燕巢區、田寮區月世界風景區多處山坡地被不肖業者傾倒數十噸廢棄物案，高市府限期內將垃圾全數清除，並將本案移送橋頭地方檢察署偵辦，目前除指揮傾倒垃圾的蘇姓現場監控人員遭聲押獲准外，橋檢昨（21）日再聲押無黨籍岡山區碧紅里長李有財、其兒子李子森與施姓司機獲准。不過，藍委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，還貼出「據稱」為兩人的合照，陳其邁對此已嚴正駁斥，並宣布提告自清。而身兼民進黨高雄市黨部主委的市議員黃文益今（22）日表示，陳菁徽以「與李有財合照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、抹黑與典型的政治操作。





黃文益表示，若依陳菁徽的邏輯推論，陳菁徽本人曾因違反《個人資料保護法》遭判刑定讞，那是否所有與她合成照的人，也都算是力挺違反個資法？甚至都在支持陳菁徽這名違反個資法的犯罪者？如此荒謬的推論，不僅不合常理，更凸顯她刻意扭曲事實、混淆視聽。

他強調，李有財涉及傾倒廢棄物案，是市府發現異常後立即主動調查，並主動移送檢調偵辦，充分展現市府對山坡地保護、環境安全與不法行為零容忍的態度。市府依法行政、積極打擊不法，本應獲得肯定；陳菁徽卻反其道而行，不僅抹煞市府努力，事後還持續造謠帶風向，令人遺憾。

黃文益指出，當全民都在關注案件的檢警偵辦結果時，陳菁徽卻刻意模糊焦點、轉移視線，形同替真正的不法行為卸責。更離譜的是，該里長店舖開幕活動藍綠民代皆有到場，包括國民黨的宋立彬及方信淵團隊也都出席，但陳菁徽發言卻刻意忽略，顯見其邏輯失衡、操作粗糙。

最後，黃文益重申，守護高雄、維護山林、打擊不法，是市府一貫立場。捍衛美麗高雄的決心不容挑戰，更不允許被政治抹黑所扭曲。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

