陳菁徽稱挺李有財？陳其邁晚間宣布提告 綠高雄黨部：開除黨籍
即時中心／顏一軒報導
高雄市月世界風景區附近山坡地被不肖業者傾倒數十噸垃圾，高市府限期內將垃圾全數清除，並將本案移送橋頭地方檢察署偵辦。不過，國民黨不分區立委陳菁徽發文指控，高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，還貼出據稱為兩人的合照。對此，高市府今（21）日晚間表示，該相片是2021年李男於網路取得後擅自合成，未經陳其邁本人同意，而陳市長與李有財亦無往來，高市府除嚴厲譴責，亦將依法提告。
陳菁徽發文稱，「每次高雄出事，高市府處理SOP只有一個：市長震怒，但不出意外，馬上就要出意外了。這次傾倒垃圾的幕後首腦，正是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人，李有財，有圖有真相，有民進黨黨徽，有力挺的照片。而且合照的場所不只有陳其邁市長，在其他民進黨委員、政治人物的場合上，這位傾倒垃圾的環境殺手，都共襄盛舉綠營活動，與綠營政治人物和樂融融，好不快樂！」
藍委陳菁徽臉書全文。（圖／翻攝自陳菁徽臉書）
對此，高市府表示，本案目前由檢調偵辦中，經查證該相片係2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳市長本人同意，陳市長與該名李姓男子亦無往來，高市府嚴厲譴責陳菁徽立委這種栽贓嫁禍的惡質抹黑。
經瞭解，該名李姓男子本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。
陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。
而民進黨高雄市黨部稍早也發出聲明指出，針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，本黨部已完成初步查證。李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李君於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。
民進黨高雄市黨部強調，基於現已掌握之情事，李君涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值；市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：陳菁徽稱挺李有財？陳其邁晚間宣布提告 綠高雄黨部：開除黨籍
