陳菁徽被揭兼任生殖醫療機構負責人 黃捷批無視利益迴避紅線

立法院衛環委員會昨天初審《人工生殖法》修正草案，國民黨立委陳菁徽表態支持納入代理孕母解禁，不過陳被揭露還有「宜蘊生殖醫學中心創辦人」的身分，而該中心就是提供整合不孕症醫療服務。民進黨立委黃捷今（1/9）天批評，陳菁徽沒有利益迴避，到底是為了公共利益，還是為了個人的商業利益，利用法律的途徑，拓展自身的財源？

針對陳菁徽被揭發兼任生殖醫療機構負責人，黃捷質疑，陳菁徽委在進入立法院之前，已經是著名的婦產科醫師，也是生殖醫學中心實質的經營者，本來就是生殖醫學的業者，而陳進到立法院後就積極推動開放代理孕母，「一手掌握立法的法案實質審查權，一手卻經營相關的產業。」

黃捷說，她要問陳菁徽，「難道妳不應該秉持自我迴避的原則嗎？」她表示，陳菁徽應該要盡到自我迴避的責任，希望對方可以出來面對大家的質疑，是不是違反利益迴避的原則。

