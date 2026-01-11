陳菁徽被點名未利益迴避！張育萌列時間軸「修法時還任生醫董事」

國民黨立委陳菁徽。 圖：陳菁徽辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院社會福利及衛生環境委員會8日審查「人工生殖法修正草案」，被點名沒有利益迴避的國民黨立委陳菁徽10日發表聲明指稱，目前在委員會逐條審查的氛圍，已淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，因此她不參與涉及代理孕母的條文審查。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌透過臉書列出相關時間軸，點出陳菁徽相關爭議。他發文寫道，陳菁徽剛當立委時，不僅是「禾蘊生醫公司」董事，還提案修《人工生殖法》，並用立委身分出席公聽會。

張育萌提到，陳菁徽原先是北醫生殖醫學科副主任，6年前創辦「宜蘊生醫公司」，從這一刻陳就展開「生殖醫療」的經營之路，隔年登記資本額2000萬的「牧盛投資公司」成立，陳菁徽也是牧盛的董事長，而「宜蘊生醫公司」快速擴張，跟知名婦產科「禾馨」合作，成立「禾蘊生醫公司」。時至2021年，陳菁徽代表「宜蘊」加入「禾蘊生醫公司」的董事，此時「禾蘊」的負責人變更成陳菁徽的先生。至此陳菁徽搖身成為「禾馨宜蘊生殖中心」的院長，老公則擔任董事長。

張育萌指出，陳菁徽已經完全不是一位「平凡的婦產科醫師」，夫妻在生殖醫療產業鏈中，不只有經營者的身份，更佔據關鍵的投資角色。時間快轉至2024年大選前，在投票前1個月，陳菁徽把「牧盛投資公司」的董事長交棒給先生，在投票前完成「名義負責人」的「角色轉移」。陳菁徽當上立委後不到1個月，她就提出「代理孕母法案」，但她的法案版本中，新增「代理孕母服務機構可以收費」的條款，而當時陳菁徽還是「禾蘊生醫公司」的董事。

張育萌續指，陳菁徽一路當立委當了快1年，直到2024年12月才從「禾蘊」董事位置離開。這段時間，陳菁徽不只提案修《人工生殖法》，竟然還可以用立法委員的身分，假裝沒事出席《人工生殖法》公聽會。陳菁徽過去兩年擔任立委期間，繼續在自家的「宜蘊醫療中心」擔任看診的「陳菁徽醫師」；而陳菁徽當上立委時，她先生在「宜蘊生醫公司」有4125萬的投資，在「牧盛」更有6280萬的投資，全家人事業投資加起來高達1.11億。

張育萌質問：「這整個故事，不是應該要由陳菁徽自己揭露嗎？我就事論事，把事實攤在陽光下。請問陳菁徽委員，哪一件是『潑髒水』？」並強調，全台灣哪個婦產科醫師的家庭會自己站上生殖醫療產業鏈，手握鉅額投資，還這麼「幸運」當上立法委員，提案大修《人工生殖法》？他已經把時間軸拿上檯面，從夫妻分工進入生殖醫療產業鏈的經營，和投資核心，最後進入立法院，推動「代理孕母」修法，哪裡講錯「都請陳菁徽委員指教」。

