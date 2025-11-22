陳菁徽誣指陳其邁翻車 邱議瑩：感謝檢調證明自己被國民黨潑髒水

國民黨立委陳菁徽誣指陳其邁翻車，邱議瑩感謝檢警調證明自己被國民黨潑髒水。(記者黃佳琳攝)

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽發文指控高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府抨擊胡亂抹黑並提出告訴。立委邱議瑩指出，她支持陳市長提告，並感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。

邱議瑩指出，陳其邁與被羈押的里長李有財並沒有交情，選舉期間，很多人都會把陳市長的照片拿來合成，當藍營和側翼發文指控陳其邁「力挺」涉案里長李有財時，陳其邁第一時間也出來澄清，並對不實抹黑進行提告，她支持陳市長告到底。

由於之前美濃大峽谷案、大樹光電案及最近發生的月世界亂倒垃圾案都是邱議瑩的選區，也讓邱議瑩被國民黨一再抹黑、潑髒水，對此，邱議瑩雖感到無奈，但感謝檢警調用最短時間查出幕後黑手，證明自己一直以來都是被國民黨潑髒水。

