陳菁徽起底垃圾山案主嫌 高雄市府喊告：栽贓嫁禍的惡質抹黑

高雄市燕巢區、田寮區多處山坡地遭傾倒垃圾，橋頭地檢署介入偵辦，鎖定幕後首腦岡山區碧紅里里長李有財，國民黨立委陳菁徽指出，高雄市長陳其邁曾挺李有財。高雄市政府譴責陳菁徽栽贓嫁禍、惡質抹黑，並將依法提告守護清譽。

陳菁徽起底陳其邁挺李有財選市議員照片。（圖／翻攝陳菁徽臉書）

陳菁徽今天表示，本周高雄出現垃圾山，數百噸廢棄物躺在月世界山坡地，高達五層樓的惡臭垃圾，這已經不知道是第幾次，高雄出現如此誇張、環境被破壞的案件。每次高雄出事，高市府處理SOP只有一個：「市長震怒」。

陳菁徽指出，這次傾倒垃圾的幕後首腦，正是之前陳其邁力挺的民進黨市議員參選人李有財。她還在臉書PO出相關照片，「有圖有真相，有民進黨黨徽，有力挺的照片」，而且合照的場所不只有陳其邁市長，在其他民進黨委員、政治人物的場合上，這位傾倒垃圾的環境殺手，都共襄盛舉綠營活動，與綠營政治人物和樂融融，好不快樂。諷刺的是，李有財之前選舉時，還主打自己是環境工程。原來是在大自然的環境中，做一些違法勾當的工程，是這個意思嗎？

高雄市政府譴責陳菁徽，並表示將要提告。（圖／翻攝高雄市府臉書）

針對月世界垃圾山偷倒案件，陳菁徽發文指稱陳其邁市長力挺涉案的李姓男子。高雄市府表示，本案目前由檢調偵辦中，經查證該相片係2021年為李姓男子於網路取得後擅自合成，並未經陳市長本人同意，陳市長與該名李姓男子亦無往來，嚴厲譴責陳菁徽這種栽贓嫁禍的惡質抹黑。

高雄市府指出，經瞭解，該名李姓男子本來是國民黨籍里長，2018年參選市議員因違反黨紀遭國民黨開除，才改以無黨籍參選。陳其邁強調，對違法傾倒垃圾的業者，無論是誰，市府必將除惡務盡，嚴懲罪犯，絕不寬待。高雄市府重申，對於誣指陳市長為力挺傾倒垃圾的環保殺手所為之惡劣言論，已嚴重損害陳市長名譽，亦將依法提告以守護清譽。

高雄多處山坡地被大量垃圾覆蓋，慘淪為「垃圾山」。（圖／台南市環保局提供）

民進黨高雄市黨部也發布聲明表示，針對媒體報導岡山區碧紅里里長李有財疑涉入高雄市燕巢區、田寮區月世界等多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，本黨部已完成初步查證。李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李君於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。基於現已掌握之情事，李君涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

