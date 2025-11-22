陳菁徽踢爆垃圾山主謀「合照」遭提告 粉專：陳其邁急切割
高雄「月世界垃圾山」事件爆發後，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森是背後主使者；國民黨立委陳菁徽在臉書貼出高雄市長陳其邁曾力挺李有財的文宣，遭到高市府駁斥、揚言提告。對此，臉書粉專「政客爽」質疑，陳其邁為何不提告李姓主嫌，同時都過了4年，才急著和李姓主嫌切割。
日前陳菁徽指出，「月世界垃圾山」經檢調確認首謀是里長李有財後，她的團隊發現李有財於2021年爭取民進黨黨內初選時，在社群平台上貼出爭取電話民調支持的數份文宣品，其上除了李有財本人之外，還有陳其邁人像。陳其邁面帶微笑、手握拳頭的動作，在選舉文宣當中可以合理解讀即是力挺。
粉專「政客爽」在今（22）日貼文寫道，陳其邁深夜嗆要提告國民黨立委陳菁徽，說這張跟垃圾山主嫌的宣傳照，是李有財自己合成的，「奇怪了你怎麼不敢提告李姓主嫌？」
粉專「政客爽」表示，正常人的反應是提告合成照片的人吧，為什麼是提告找出這張照片的人呢？並提醒陳其邁，這張照片李有財已經放在自己私人臉書整整4年了，李有財還在臉書設定成封面照片。
粉專「政客爽」指出，另外陳其邁在嗆告的臉書文中，介紹李有財2018年被國民黨開除黨籍，但後續完全不提到，民進黨高雄黨部證實李有財一直是民進黨員這個事實（昨天才開除），「你在怕什麼？」
粉專「政客爽」嘲諷，其邁啊，都當了幾年市長了，人家照片掛了4年了，「你怎麼2021年到昨天之前都不澄清，現在才要急著切割？」
