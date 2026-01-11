陳菁徽退代理孕母審查 陳昭姿：哪位醫師不是無時無刻在「圖利」病人呢

記者李鴻典／台北報導

國民黨立委陳菁徽昨表示，代理孕母議題需在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才可能凝聚共識，走出一條符合民意的道路。考量當前審查氛圍已淪為人身攻擊，為避免節外生枝，即日起她將不參與涉及代理孕母的條文審查。民眾黨立委陳昭姿對此表示，試問哪一位醫師在他們的專業裡，不是無時無刻在「圖利」病人呢？

國民黨立委陳菁徽表示，為避免節外生枝，即日起她將不參與涉及代理孕母的條文審查。（圖／翻攝自陳菁徽臉書）

陳昭姿說，這星期四大家都看到在衛環委員會上，民進黨立委是如何對我進行個人甚至家庭的羞辱與攻擊，若不是有非常人的堅定忍辱的心志，如何持續坐在會議室內討論？更不用說，在毫無限制人數與時間的冗長程序發言時，陳菁徽委員被一再被攻擊推動代孕法案是圖利自己的莫須有罪名，完全忽視她身為醫師，為所見所遇的病人發聲的正當性。

陳昭姿表示，完全能理解陳菁徽會做出如此聲明時的痛心程度。事實上，她就是從醫師角度，看到且說出病人的需求而已，試問哪一位醫師在他們的專業裡，不是無時無刻在「圖利」病人呢？

陳昭姿強調，若按照民進黨口中的標準：「推動法案是圖利醫師自己」，那麼民進黨的王正旭委員推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己嗎？陳昭姿認為民進黨不該如此雙標，為反對而反對、口不擇言。

