陳菁徽退「代理孕母條文審查」 陳昭姿發聲「1關鍵再被罵翻」

民眾黨立委陳昭姿近期為積極推動自身版本的《人工生殖法》修法草案，頻頻拜會各黨團遊說，希望獲得支持。但國民黨立委陳菁徽遭指其為人工生殖領域的醫師，應該利益迴避。對此，陳菁徽表示，代理孕母議題需要在理性情況下討論，為避免節外生枝，她不參與涉及代理孕母的條文審查。陳昭姿今（11）日也發文，認為陳菁徽是被冠上「莫須有罪名」，但再度被網友罵翻。





對於陳菁徽退出《人工生殖法》中涉及代理孕母的條文審查，陳昭姿稍早再度於臉書發文，表示自己在這一週的行程中，承受了過多個人甚至家庭層面的羞辱與攻擊，若不是擁有非常人的堅定忍辱心志，如何能持續坐在會議室內討論？她認為，在毫無限制人數與時間的冗長程序發言中，陳菁徽一再遭攻擊推動代孕法案是為了圖利自己，這種「莫須有」的罪名，完全忽視她身為醫師、為所見所遇病人發聲的正當性。她進一步表示：「我完全能理解她做出這樣聲明時的痛心程度。事實上，她就是從醫師角度，看見並說出病人的需求而已，試問哪一位醫師在自己的專業中，不是無時無刻在圖利病人呢？」

陳菁徽認為，代理孕母議題需要在理性情況下討論，為避免節外生枝，她退出相關條文審查。（圖／民視新聞資料照）

不過，這樣的論述仍讓不少網友難以認同，多數人認為：「不是想阻止代孕，而是你們推的條文太多漏洞，泰國、印度已有太多代孕悲歌案例」、「羞辱與攻擊在哪裡？人家是嚴謹地以各種最壞情況為前提，避免子宮真的成為你口中的工具」、「代理孕母問題很多，需要考慮層面極廣，舉例來說，若產前發現嚴重遺傳疾病，委託方想終止妊娠、代孕者拒絕墮胎，誰有決定權？」、「不要情勒了」、「她本來就應該迴避」、「我一向很崇拜醫師、藥師，但看您這次提出的法條如此粗糙、漏洞百出，一旦通過恐成災難」。

陳昭姿認為，批評者完全忽視陳菁徽身為醫師、為所見所遇病人發聲的正當性。但網友們無法認同。（圖／民視新聞資料照）





