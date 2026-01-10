陳菁徽遭逼退出《人工生殖法》修法審議 凌濤：民進黨外行領導內行

國民黨立委陳菁徽。陳菁徽國會辦公室提供



民眾黨前主席柯文哲近日拜會各黨團，企圖加速《人工生殖法》修法進度，卻引爆綠營質疑也推修法的國民黨立委陳菁徽未利益迴避，讓陳宣布即起不參與審查。國民黨桃園市議員凌濤傍晚聲援陳，批民進黨是「劣幣驅逐良幣」。

凌濤質疑，《人工生殖法》修法牽涉生育權、醫療倫理與社會價值的重大法案，本就高度複雜，也仍有許多議題有待社會持續討論與凝聚共識，但當少子化專業被政客排擠，台灣還剩下什麼樣的立法品質？

凌濤表示，台灣面臨嚴峻少子化現實，生育率長期偏低，女性平均生育年齡已來到32.29歲，逾三成女性35歲以上才生育，但無論對代理孕母制度持何種立場，這樣的重要修法，都應建立在理性討論與專業參與的基礎上。

凌濤認為，《人工生殖法》修法，更需要醫學、公共衛生與實務經驗作為討論基礎，而非流於情緒與政治對立，但民進黨有人以歧視性語言貶抑女性，有人外行領導內行，更有人將不孕與求子議題簡化為刻板標籤，令人擔憂。

對於民進黨立委要求陳菁徽利益迴避，凌濤反問，陳是具備臨床與公共衛生雙重訓練的專業醫師，是台灣相關議題權威之一，這樣的專業背景本應是在立法過程被尊重、被納入的重要資產，而不是被政治力量刻意排除。

凌濤批評，當代議政治把專業視為威脅，把醫師請出討論現場，這樣的立法品質，才是真正傷害台灣未來的關鍵，請民進黨停止政治操弄，停止外行領導內行，還給台灣一個尊重專業、理性討論的立法空間。

