陳菁徽遭逼退！游淑慧嗆林淑芬 「女人羞辱女人、外行趕內行」

《人工生殖法》修法爭議持續延燒，有著國內知名婦產科、生殖醫學科醫師經驗的國民黨陳菁徽昨宣布不再參與相關法條審議。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（11）日在臉書痛批民進黨立委林淑芬以「不專業去要求專業迴避」，赤裸裸霸凌具有醫藥背景的專業立委，更呼籲民進黨停止政治操作，停止用意識形態排除專業。

民進黨立法委員林淑芬。（資料圖／中天新聞）

游淑慧在臉書指出，立法院的存在不只是反映民意，更重要的是把專業帶進政策，尤其在像《人工生殖法》這樣牽涉生育權、醫療倫理與社會結構的重大修法上，更不能用情緒取代理性，理應建立在醫學、公共衛生與臨床實務的基礎上。她表示，遺憾的是在審議過程中，看到的不是專業討論，而是政治操作與人身羞辱。

廣告 廣告

游淑慧點名林淑芬身為女性，卻以身體缺陷去攻擊另一名女性委員，這樣的言行不只是失格，更是殘忍和沒有同理心。她批評，更荒謬的是竟然批評陳菁徽沒有利益迴避、要迴避審案。游淑慧強調，陳菁徽是台北醫學大學醫學系、約翰霍普金斯大學公共衛生碩士，長期投入婦女健康與生殖醫療，其在診間所面對的每一位病人，正是這部法案想要回應的人，她的專業不是利益衝突，而是這個法案最需要的基礎。

陳菁徽宣布退出審理人工生殖法。（圖／陳菁徽臉書）

對於林淑芬的舉動，游淑慧直言是以「不專業去要求專業迴避」，赤裸裸的霸凌有醫藥背景的專業立委，霸凌法案審查，實在可笑又可怕。游淑慧質疑，若「懂醫學」要被當成要被排除的理由，未來是不是也該請所有懂交通的人不要審交通法、懂財政的人不要審預算，她批評這不是利益迴避，這是外行排擠內行，不懂裝懂、不準別人懂。

游淑慧表示，台灣需要的不是製造對立的政治表演，而是能面對少子化、尊重醫學、理解女性處境的專業立委。她呼籲民進黨停止政治操作，停止用意識形態排除專業，支持專業的立委參與專業的法案審查。立法院社福及衛環、司法及法制委員會8日審查行政院函請審議「人工生殖法修正草案」案時，林淑芬曾直批把代孕相關9條條文潦潦草草放入，沒有人權、兒童權益的概念。

延伸閱讀

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講

站在ATM前就有罪？陳佩琪怒曬存摺開嗆檢察官

「兩年條款」有例外！柯文哲簽但書 陳昭姿辭職書曝光