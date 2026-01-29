陳菊中風復健需「三師齊下」 最新血管雷射治療成新曙光

75歲監察院長陳菊因身體健康因素請辭院長一職並獲准。陳菊身體狀況在2024年底急轉直下。起初僅是因感冒不適前往高醫就診，卻在精密檢查中意外發現「右側腎臟腫瘤」，隨即動刀摘除。怎料術後一波未平一波又起，竟又傳出「腦血管阻塞（中風）」意外，目前正持續中風後的復健。陳菊的外甥、民進黨立委李昆澤昨天深夜發文，感謝總統體恤，同時曝光陳菊最新病況，「花媽很堅強，持續復健，感謝大家的關心。」而高醫醫療團隊也表示，陳菊的復健狀況「穩定且持續進步」。

陳菊身體狀況在2024年底急轉直下，先意外發現「右側腎臟腫瘤」，接著又傳出「腦血管阻塞（中風）」。（圖／中天新聞）

根據豐榮醫院衛教資料指出，一般人對腦中風的認識不外乎步態不穩、大小便失禁或溝通困難，專業的中風復健治療師相當重要，需要職能治療師、語言治療師、物理治療師三師齊下，才能有效防止病症惡化。

中風復健需要多重專業介入。豐榮醫院復健科治療長黃皓羣表示，初期臥床者一週內就會流失兩成肌肉力量，職能治療師會協助被動關節運動，並教導家屬照顧方法，包含如何讓病人有效轉移位，從平躺翻身到側躺、坐起，甚至練習站立，避免跌倒受傷。

約有五至六成腦中風患者會出現吞嚥障礙，當食物誤入氣管就可能導致肺炎。黃皓羣指出，腦中風急性期出現的語言及認知混亂，需要語言治療師介入檢測失語症程度，可簡單區分為「聽得懂話卻說不出」、「說話清楚但意思不正確」，或「聽不懂也說不出」三種狀況，檢測後再安排適當復健。

物理治療師則是拯救心肺功能的關鍵。黃皓羣說明，部分患者中風後出現心肺功能受損，翻身或坐起都是挑戰，需要長時間休息才能繼續下一個動作。物理治療師會針對個案心肺功能狀況，給予個別化適當強度的復健練習，避免過度訓練導致暈眩或昏倒，也確保患者有足夠體力完成進食。

血管雷射治療透過紅光與藍光的精準運用產生不同生理機制。紅光降低體內發炎指標，對預防二次中風具重要意義。藍光針對動作控制與平衡能力提供支持。（圖／台北醫院）

另外，台北醫院復健科團隊透過精準血管雷射治療，成功協助多位中風患者恢復自理能力。該團隊進行的雙盲隨機對照臨床試驗證實，紅光與藍光血管雷射對中風復健具有正向影響，研究成果於去年12月發表在知名SCI國際期刊。台北醫院復健科主任葉圜叡指出，血管雷射治療能針對不同需求對症下藥，在安全前提下為患者爭取更多復健空間。

葉圜叡解析，血管雷射治療透過紅光與藍光的精準運用產生不同生理機制。紅光血管雷射作用於細胞粒線體，能調節血液黏稠度、改善微循環，並降低體內發炎指標，對預防二次中風具重要意義。藍光血管雷射則著重控制力提升，透過調節自律神經，針對動作控制與平衡能力提供支持。

葉圜叡強調，團隊會依照病人年齡、功能狀態與整體風險進行個別化評估。治療早期通常先使用紅光雷射控制發炎風險，隨後銜接藍光雷射強化行走能力，這種組合模式已成功協助多位原本臥床的病人重新邁開步伐。接受治療的病人不僅生理進步，復健動機與精神活力也隨之提升。

