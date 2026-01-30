陳菊二次中風後請辭獲准 賴瑞隆證實捐出近470萬薪資、盼社會給予尊重

陳菊在請假期間，已將監察院長薪資全數捐出，金額將近470萬元，「完全不是外界所說的坐領乾薪」。 圖：邱萬興提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 總統府昨（28）日發布總統令，證實監察院長 陳菊 的請辭案已獲准，將於2月1日正式生效，並由副院長 李鴻鈞代理院長職務。陳菊自2024年底因健康因素住院請假至今已逾一年，外界對其身體狀況與去留傳言不斷。對此，與陳菊的子弟兵民進黨立委賴瑞隆 29日首度出面說明，證實陳菊因「二次中風」導致健康明顯受影響，並揭露她在請假期間，已將薪資全數捐出，金額近470萬元。

賴瑞隆表示，陳菊前年發生二次中風，所幸發病時就在醫院內，得以及時處置、撿回一命，但後續復健過程漫長且艱辛，體力與行動能力皆受到嚴重影響。她深知自己無法親自視事，對於領取國家薪資感到過意不去，因此在請假期間，已將監察院長薪資全數捐出，金額將近470萬元，「完全不是外界所說的坐領乾薪」。

賴瑞隆強調，陳菊一向對自己要求極高，不願在無法貢獻心力的情況下占用國家資源，捐薪一事有完整紀錄可查，希望藉此澄清外界不實指控。他也透露，陳菊在復健期間心情相當煎熬，一方面要對抗病魔，另一方面仍掛心國政與監察院運作，但也清楚自己的身體狀況已難以承擔重任，最終選擇以請辭作為負責任的決定。

至於請辭時程為何拖延至今，賴瑞隆也揭露背後的政治考量。他指出，陳菊在生病期間，曾多次主動向總統賴清德表達辭意，擔心健康狀況影響監察院運作，不願成為團隊負擔。然而，在朝小野大的立法院結構下，監察院長人事同意權勢必遭遇在野黨強力杯葛，若貿然請辭，恐導致監察院長期空轉。

賴瑞隆轉述，賴清德當時基於政治現實與對陳菊的信任，多次慰留，希望她能安心休養，待身體狀況好轉後再視情況決定。然而，隨著藍白陣營針對請假與人事問題的攻擊力道持續升高，陳菊不願因自身因素成為政治對立的焦點，近期再次堅定請辭，最終獲得總統勉予同意。

賴瑞隆也語重心長呼籲社會各界，尤其是在野陣營，應給予這位為台灣民主奮鬥一生的前輩基本的尊重與休養空間，讓她能卸下重擔、專心養病。

