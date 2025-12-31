陳菊住院逾1年最新病況曝！向總統請辭獲慰留

監察院長陳菊。（圖／翻攝自陳菊(花媽)臉書）





監察院長陳菊因健康因素住院逾1年後，傳出復原良好，預計農曆年前出院，並於年後銷假上班。據傳陳菊住院期間曾向總統賴清德表達請辭之意，但被總統慰留。

現年75歲的陳菊，去年12月因流感至醫院就診，例行健康檢查時意外發現右腎有3.5公分腫瘤。經達文西機械手臂手術切除腫瘤，術後恢復良好。未料陳菊在出院前一天，發生突發性左側腦血管阻塞，導致右下肢無力再次住院。陳菊入住期間自費國際病房進行治療與復健，期間曾一度遭誤傳死訊，引發社會關注。

據《聯合新聞網》報導，陳菊住院期間曾向賴清德總統表達請辭，但未獲得同意。消息人士透露，賴總統考量到若提名新任監察院長人選，可能難以取得藍白兩陣營的共識與支持，希望陳菊續任。陳菊目前可藉由拐杖輔助行走，雖然語言表達仍有受損，但復原進度優於預期，再考量傳統民俗，安排陳菊在農曆年前出院，年後正式銷假返回監察院工作。

陳菊住院期間依規定請假，並自願放棄每月薪資。有相關人士指出，儘管賴總統屬意陳菊續任，但對於一向重視個人形象的陳菊而言，在大眾面前顯露中風後的狀態，是否會影響其配合銷假上班的意願，也可能增添變數。對於陳菊的出院時程與復原狀況，高醫方面至今仍保持低調，僅證實陳菊仍在院接受治療與復健。

