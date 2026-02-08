陳菊住院養病 賴清德私人行程再赴高醫關心

〔記者黃良傑／高雄報導〕總統賴清德今(8)日上午南下高雄，11時40分許車隊私人行程出現在「三民區」，據了解，賴總統每年過年前都會探望前高雄市長、監察院長陳菊，有民眾見到總統車隊進了高雄醫學大學附設醫院；警方不回應總統私人行程。

陳菊因病多次向總統賴清德請辭獲准，終於在2月1日生效，據了解，陳菊目前還在高醫住院養病接受治療，賴總統今天特地再前往高醫探視「菊姊」，約於中午12點6分左右離開。

據了，高醫之行為賴總統未公開的私人行程，知情人士透露，賴總統心繫「菊姊」身體健康，今天再度低調前往高醫探視，再搭空軍一號離開高雄。

