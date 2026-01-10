陳菊住院一年！民團嘆階級差異：嚴重剝奪感

▲監察院長陳菊住院超過一年，引發外界議論。（圖／翻攝陳菊臉書）

[NOWnews今日新聞] 監察院長陳菊2024年因病請假，迄今超過一年，傳出她已返家休養，但未獲證實。總統賴清德考量，當今朝野氣氛，要更換監察院長恐非易事，因此不讓陳菊請辭，但政務官請假超過一年，引發議論，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會就質疑，一般民眾從急診開始就一床難求，要自費住院一年根本是天方夜譚，讓人有嚴重剝奪感。

該協會指出，陳菊因健康因素入住高醫自費國際病房逾一年，突顯醫療與照護資源在不同身分之間存在明顯落差，也讓社會大眾深刻感受到制度運作下的不公平現象，許多家庭自行花錢聘請外籍看護，補足長照人力缺口、同時減少政府支出，卻因全台缺工，導致看護遭非法仲介吸引進入黑工市場，使家庭類雇主承受實質損失。

協會表示，照護人力流失不僅衝擊重症失能家庭，也傷害雇主對移工制度與政策制定的信任。協會不滿指出，部分監委在報告書中合理化移工失聯原因，卻忽略重症雇主的人權與處境，缺乏雇主視角，反而讓雇主承擔過多責任。

協會質疑，監察院院長請長假一年多、職位空懸，監察院是否仍能有效行使職權、監督行政怠惰。協會也點名，有監委多次針對移工懷孕生產議題發表意見，卻無視重症家庭的照護需求，甚至封鎖民眾、回文挑釁，令外界難以理解。協會對此感嘆，高薪公職人員在部分議題上引發民怨，卻仍以人權之名自我辯護，形成明顯矛盾。

協會表示，陳菊是否在任、是否領薪，對多數民眾或許遙遠，但能住院長達一年，卻清楚提醒人民與高官之間的階級差異。協會在祝福陳菊早日康復、回到崗位主持院務的同時，也呼籲賴清德總統應以台灣優先、國人優先為前提，正視重症失能家庭長期承受的制度失衡。協會同時期盼勞動部與衛福部改革錯誤的照護制度，避免社會陷入「有錢判生、無錢判死」的困境，讓台灣所強調的人權與公平不再淪為空談。

