陳菊住院一年「請辭未獲准」！傳「春節前後出院上班」

75歲監察院長陳菊自2024年底因病住院，至今已逾一年，期間甚至一度因網路誤傳死訊引發各界震驚。根據最新消息指出，陳菊在住院期間曾向賴清德總統請辭，但獲得慰留。目前傳出其復原狀況良好，預計最快將於2026年春節前後出院，並在年後正式銷假上班，回歸一線掌舵。不過有「菊系」人士澄清，院長仍在積極復健中，建議以醫院與家屬說法為準。

陳菊2024年12月因感冒就診，發現右腎出現3.5公分腫瘤。（圖／民視資料照）陳菊2024年12月因感冒就診，並安排例行性健康檢查，結果發現右腎出現3.5公分腫瘤，立刻安排手術切除，原本術後恢復情況良好，不料出院前一天卻突然發生右下肢無力的情形，經檢查又發現左側腦血管阻塞，因此住院治療至今。近期有媒體報導指出，陳菊住院期間曾向賴清德總統請辭，但都被慰留下來，經醫院治療後，目前已經可以用拐杖輔助行走，語言雖有受損，也並非無法溝通，復原進度優於預期，預計2月春節前夕出院，於年後銷假上班。

陳菊目前仍在積極復健中，是否復職上班仍要以醫院與家屬說法為準。（圖／民視資料照）

此消息掀起討論，根據《聯合新聞網》報導表示，有菊系人士回應，陳院長仍在積極復健中，未曾聽聞出院或年後上班的安排，建議以醫院與家屬說法為準。據相關人士透露，儘管總統賴清德仍屬意陳菊續任監察院長，但對於極度重視公眾形象的陳菊而言，是否願意在鏡頭前展現中風後的復健姿態，並於年後銷假上班，仍存在高度變數。針對陳菊是否近期出院，高醫院方今日態度低調，僅證實「陳院長仍住院中，目前持續接受治療與復健。」現年 75 歲的陳菊，自2024年底因腎腫瘤手術術後併發左腦血管阻塞，所幸及時搶救，目前於自費國際病房積極復健。住院一年多來，陳菊除依規請假外，更展現廉潔風範，自願放棄支領每月薪資，目前院務運作仍依程序維持中。

