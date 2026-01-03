「陳菊住院1年點破階級差異」 民團嘆資源失衡：民眾從急診就一床難求

前高雄市長、監察院長陳菊，去（2025）年底因身體不適住院手術後，至今請假超過1年，民眾黨立院黨團總召黃國昌近日質詢時祝福陳菊早日康復，但也質疑政務官請假超過1年，已超過請假期限，如此不在意外界觀感，是因為監察院有沒有院長都沒差嗎？對此，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（失能雇主協會）2日在臉書質疑，對比陳菊，一般民眾從急診開始就一床難求，住院期間除要自備照護人力外，要自費住院一年根本是天方夜譚，「台灣近年來充滿資源分配失衡、監督機制失靈的亂象。」

失能雇主協會指出，小老百姓自行花錢聘外籍看護，補長照缺口、減少政府支出，卻反因全台缺工造成看護被非法仲介吸引去黑工市場，造成家庭類雇主的損失，重症失能雇主要時刻面對移工逃逸的風險，監察院4位監委卻合理化移工失聯的原因，缺乏雇主視角，忽略重症雇主的人權。監察院自家院長可以請長假1年多，席位空懸，如此的監院面對公部門行政怠惰還有行使職權嗎？協會直言，有監委無視重症雇主們的受照護，甚至主動回文民眾挑釁，難以理解享盡社會資源的官員能好好照顧家人，為何要與民鬥？

失能雇主協會批評，反觀當勞動部被指亂用弱勢重症家庭繳交的就業安定基金，卻沒有監委負責監督與彈劾；高薪公職人員在某些議題上引發民眾不滿，卻口口聲聲以「人權」為名，讓人感到矛盾。陳菊有沒有當監察院長一般人民可能不太關心，但能住院一年卻能提醒「階級差異」。陳菊對人權的努力，肯定不希望看到台灣有群重症失能的人民，時常感受政策的失衡與制度的失靈，有著強烈的剝奪感。

控照顧制度失衡 協會籲勞動部啟動改革

「當制度已無法平衡各方權益，台灣強調的人權、公平、轉型正義就已淪為空談！」協會並在文末呼籲，盼總統賴清德能以台灣、國人優先的前提，不要再任由外籍看護毀壞合約、轉工、怠工或逃工；也盼勞動部、衛福部能改革錯誤的照護制度，逐步跨越台灣仍舊面臨「有錢判生、無錢判死」的階級鴻溝，只有有錢人能活著、受到妥善照顧的當代，號稱開放社會的台灣，何等的不堪。

