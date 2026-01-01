陳菊住院1年！曾請辭未獲准 傳復原良好「春節前後出院上班」

75歲監察院長陳菊自2024年底因病住院至今已超過一年，傳出最快將於農曆年前後出院，並在年後銷假復職。（翻攝自臉書@陳菊）

75歲監察院長陳菊自2024年底因病住院至今已超過一年，近日有消息指出，陳菊住院期間曾向總統賴清德請辭但未獲准，且復原狀況優於預期，傳出最快將於農曆年前後出院，並在年後銷假復職。但有「菊系」人士指出，目前仍在復健治療中，實際出院與是否回任，仍須以醫療評估與家屬說法為準。

監察院長陳菊於2024年12月因感冒就醫並接受例行健康檢查，意外發現右腎出現約3.5公分腫瘤，隨即安排手術切除。原本術後恢復狀況穩定，未料在出院前一日突發右下肢無力，進一步檢查發現左側腦血管阻塞，隨後持續住院治療與復健，至今已逾一年。

傳復原進度優於預期 最快春節前後出院

有媒體報導指出，陳菊在住院期間曾向總統賴清德表達請辭意願，但未獲同意。目前陳菊已可在拐杖輔助下行走，語言能力雖仍有受損，但並非無法溝通，仍需持續復健治療。部分消息傳出，若醫療評估許可，陳菊可能於農曆年前、大約2026年2月初出院，並在年後銷假回到工作崗位。

「菊系」人士：未確定出院與復職時程

據《聯合新聞網》報導，有「菊系」人士出面澄清，強調目前並未接獲確定的出院或復職時程，陳菊仍在醫院積極復健中，相關安排應以院方與家屬正式說法為準。高醫院方對此亦態度低調，僅證實「陳院長仍住院中，持續接受治療與復健」。

