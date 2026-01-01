（圖／本報系資料照）

監察院長陳菊迄今已「請假超過整整一年」，對此，民眾黨批評「當初民進黨全票反對還假於民，現在卻放任自家大老陳菊請假無限制，坐實了監察院就是酬庸養老院」。監察院則「老油條」地回應，一切都依法行政並按照公務人員的請假規定辦理，並無任何特權情事，且院長陳菊為此還特別「大公無私」的放棄院長薪資。一副就是菊姐的請假超過一年其實是正氣凜然的模樣。

暫且不論此際「類酬庸」的新任監察院祕書長黃適卓，有被最高法院白紙黑字判刑4月定讞的不法無良紀錄，乃至包含前祕書長李俊俋、監委蘇麗瓊、林郁容、王榮璋等人之前的「濫權不良官箴」案件，至今也仍被刻意拖延，尚未水落石出。監察院上上下下且從左至右的「集體東廠向下沉淪」，己身不正何以正人？

倘若以監察院此際的「請假標準」，國人會好奇的是，究竟有多少的正式公務人員，在實際同樣的狀況條件下，可以比照菊姐的標準辦理？而過去的實際案例又有多少？菊姐「請好、請滿與請完」所有特休、病假、事假等「全套一條龍」服務，到底是「特例」還是「慣例」，明眼人不說暗話、內行人不要欺騙外行人，監察院願意說清楚講明白嗎？

果若菊姐此番真有誠意大度的話，那何不也宣布主動「放棄公務年資累計」？畢竟「公務年資」才是菊姐日後退休養老並請領退休禮遇的「貓膩」啊。為緩解被外界詬病質疑的「尸位素餐」，身為監察院長的陳菊，此刻最應該做的，就是糾舉自己！（作者為親民黨發言人）