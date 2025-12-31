陳菊假夠請1年嗎，監察院這麼說！黃國昌揪「混用」疑慮：看來沒院長也能運作

前高雄市長、監察院長陳菊，去（2024）年底因感冒出現身體不適，前往高雄醫院（高醫）中和紀念醫院就診，未料健檢時查出右側腎臟發現腫瘤，手術後又驚傳腦血管阻塞等狀況，緊急住院治療，陳菊因健康狀況請假至今，數度引發在野質疑。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（31）日在質詢時提到，衷心祝福陳菊早日康復，然而政務官請假超過1年，如此不在意外界觀感，是因為監察院有沒有院長都沒差嗎？

2024年12月27日，高醫在新聞稿中證實，陳菊腎臟有一顆約3.5公分腫瘤，隨即接受達文西機械手臂治療，手術過程順利；然後出院前陳菊突感右下肢無力，經團隊診斷確認陳菊左側腦血管阻塞，並立即展開治療，高醫團隊事後表示，危機已及時化解，陳菊狀況穩定；時至今年4月，高醫說明陳菊復健狀況穩定且持續進步中，而後前總統蔡英文、總統賴清德先後前往探望。由於監察院長陳菊自去年12月請病假至今，院長一職由副院長李鴻鈞代理，有消息傳出，陳菊很可能一路請假至2026年7月底任期結束。

陳菊在高醫手術後，休養至今。（資料照，柯承惠攝）

陳菊請假放棄領薪資 現行規定2年內病假不得超過1年

對於陳菊長時間請假，監察院9月曾說明，陳菊因病請假均依「公務人員請假規則」等相關規定辦理，另每月薪資均自願放棄支領，月初即繳入國庫，監察院皆確切收訖。今是2025年最後一天，立法院司法法制委員會今審查《政務人員條例》草案，黃國昌質詢時提及陳菊請假超過1年一案表示，民眾黨對此法表示支持，否則政務人員無法可管；他也同步針對政務官請假制度問及，現行法規下病假可請多久？對此，銓敘部長施能傑說明，根據《公務人員請假規則》，政務官需先請完事假與休假後，才能申請病假。

監察院官員回應，陳菊因公職年資長，修先使用事假及個人休假，而後才進入「延長病假」，若有不能短期治癒的疾病，兩年內最長不得請病假超過1年；至於黃國昌追問，陳菊是否已超過請假期限，是如何請假的？監察院方面表示細節有待查證，但強調陳菊都會依規定請假。會中，黃國昌也質疑，監察院以混用的方式來規避限制，病假就應該是病假，不該透過行政操作來模糊界線，監察院院長長期請假確未辭職，除社會觀感不佳外，也會引發外界對「沒有院長也能運作」的監察院，存在必要，應正視制度缺失，補齊政務官任用與請假規範，避免國家機關淪為形式運作。

