陳菊健康因素請辭監察院長 賴清德憶過往經歷

總統府昨（28）日發布總統令，監察院院長、陳菊已請辭獲准，並予以免職，相關人事異動自民國115年2月1日生效。賴清德今日不捨發文回憶陳菊過往，祝福陳菊早日康復。

賴清德透過臉書發文表示，陳菊因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，因此「勉予同意」，並表達不捨與祝福。

賴清德在文中細數陳菊的從政歷程，表示她是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，曾擔任國民大會代表、高雄市市長及總統府秘書長等要職，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。他也回憶，過去陳菊擔任高雄市長、自己擔任台南市長期間，雙方曾相互支援、共同行銷城市。

賴清德進一步提到，即使兩人後來分別在不同崗位服務，私下聊天時的話題，仍經常回到台灣的民主與未來，顯示彼此長期關注公共議題的情誼與理念一致。

最後，賴清德向陳菊表達感謝，肯定她一生為人權與民主付出的心力，並祝福她能好好休養、專心復健，早日恢復健康。

