陳菊傳將出院回任監察院？陳其邁這麼回答...

圖：外傳陳菊可能於農曆年前出院，並於年後回任監察院。（取自陳菊臉書）

監察院長陳菊先前因腦血管阻塞住院休養逾一年，外傳復原狀況比預期好，可能於農曆年前出院並於年後回任監察院，引發關注。對此，高雄市長陳其邁透露，復原狀況良好，但不清楚相關安排。

陳菊前年底因因重感冒住院治療，在例行性健康檢查時，發現右側腎臟有一顆三點五公分腫瘤，經高醫團隊評估後，以達文西機械手臂順利切除腫瘤，術後恢復良好，怎料原本準備出院，卻又突發右下肢無力症狀，經診斷為左側腦血管阻塞，又住院接受治療，至今近十二個月。

期間，陳菊依相關規定請假，並主動放棄每月薪資。據最新消息，陳菊仍在高醫住院，近來復健進展順利，可以拐杖輔助行走，不排除於農曆年前出院。

市長陳其邁清晨參加元旦升旗典禮，被問及此事時，他表示，花媽的身體恢復狀況非常好，這是大家的一個期待，也希望能夠加油，身體能夠更加健康。

媒體追問，傳陳菊可能農曆年後要上班？陳其邁簡單回應，在生涯的部分，或所謂工作的部分，這個我們毫無所悉。