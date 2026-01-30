陳菊准辭 為綠營政治大戲另啟新頁？

監察院長陳菊請病假400天後總統賴清德終於准辭，成了這幾天政壇重磅新聞。民進黨內滿滿的不捨與讚嘆，但看在一般民眾眼裡，已經是特權中的特權。以辭職的時機點來看，恐怕只是讓人看破手腳的政治謝幕。就連綠營支持者楊蕙如也再度發出「卡神」之怒，直嗆「生病還佔了這麼久的缺，真的夠了！」民進黨曾發下豪語要終結監察院，卻讓一位監察院長長期病假佔缺，廢除監院毫無進展，背後算計不言可喻！」

多年來國人對監察院的期待早已消磨殆盡，本應監察政府的憲政機關，在陳菊任內，究竟發揮了甚麼監督功能？台灣五院院長之一，竟能病假四百天，也堪稱民主憲政奇觀。陳菊自2023年底因健康因素開始請假，從腎臟腫瘤到腦血管栓塞，身體有恙固然令人同情，但令人不解的是，這病假一請就是四百多天。雖然監察院搬出法條，強調其在扣除事病假後，延長病假符合「兩年內不超過一年」的規定，且薪資已繳回國庫。但試問，市井小民或基層公務人員，誰能有此待遇？

監察院長職司整飭官箴、彈劾百官，如此國之重器，竟能容許首長長期空轉？「卡神」楊蕙如的怒火或許代表了多數人的心聲：「生病還佔了這麼久的缺，真的夠了！」這種「占位不做事」的公眾形象，不僅是對監察院功能的最大諷刺，更暴露了賴政府對權力的算計與執著。

如果依照綠營人士披露，陳菊其實多次請辭，那賴總統為何遲遲不願批准？一般觀察認為，這恐怕與民進黨高雄市長黨內初選息息相關。當菊系大將賴瑞隆在初選中險勝後，陳菊的辭呈跟著獲准。過去賴總統遲遲不准辭，是否為了讓陳菊以「院長」之尊，作為派系在南部佈局的制高點？回想賴瑞隆在初選期間一度貼出陳菊黑白照，關懷的背後，原來隱含著卡位的急躁。要說陳菊的去留與賴的初選沒有關係，大家恐怕難以信服。民進黨初選雖是家務事，然而，當監院大位成了派系布局的棋子，再度反映了民進黨以私忘公的政治算計。

更令人不服的是，陳菊當初入主監院時，自詡要當「末代院長」，推動廢除考監兩院。結果，除了口頭倡議，未見任何實質動作。加上陳菊因病請假，業務在院長缺席一年多下還能「照常推動」，這不正好驗證了監察院存在的虛無？

陳菊大半輩子對抗威權，公職生涯顛峰之際，卻在「占位爭議」與「派系盤算」中黯淡收場，這不僅是個人的悲哀，恐怕也是憲政體制的恥辱。

