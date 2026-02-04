陳菊又爆死訊？高醫秒駁斥揭「最新病況」

政治中心／綜合報導



前監察院長兼國家人權委員會主委陳菊，由於健康因素問題，自2024年底就住院請假，總統賴清德則在1月28日時准辭其職務，並自2月1日生效，引發一陣譁然，外界也十分關心陳菊的健康狀況。不料，今（4）日稍早就有網友在社群上發文，寫下「陳菊RIP」，嚇壞不少人。對此，負責診治的高醫火速否認死訊，強調「目前整體復健狀況穩定且持續進步中」。





快訊／陳菊才請辭「又爆死訊」網驚喊RIP！高醫火速駁斥揭「最新病況」

陳菊過去曾被誤傳死訊。（圖／民視資料照）





今（4）日有網友在臉書發文，寫下「陳菊RIP」等字，由於過去曾有部分人士謠傳陳菊死訊，雖然最終證實為不實消息，相關人士也遭逮捕，但仍引起不少網友震驚，深怕為台灣付出多年的陳菊就此離開人世。

快訊／陳菊才請辭「又爆死訊」網驚喊RIP！高醫火速駁斥揭「最新病況」

有網友在臉書發文，寫下「陳菊RIP」等字，震驚不少人。（圖／翻攝自臉書）





不過，負責診治陳菊的高雄醫學大學附設中和紀念醫院，在稍早立即出面澄清，表示「監察院陳菊前院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福」，否認了網路上謠傳的死訊。

快訊／陳菊才請辭「又爆死訊」網驚喊RIP？高醫火速駁斥揭「最新病況」

高醫否認死訊，強調陳菊「目前整體復健狀況穩定且持續進步中」。（圖／翻攝自陳菊臉書）

陳菊的健康警訊可追溯至2024年底，當時她因感冒不適前往高雄醫學大學附設醫院就醫，進一步檢查時意外發現右側腎臟有腫瘤，隨後接受手術治療。然而在術後恢復期間，又突發腦血管阻塞，依相關規定請長假休養，這段時間也鮮少出現在公開場合。



陳菊住院期間，總統賴清德、前總統蔡英文以及副總統蕭美琴等人，皆曾親自前往探視，外界對她的身體狀況持續高度關注。總統府28日發布總統令，宣布兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊已提出辭呈，並自2月1日起正式免職生效。

