陳菊又爆死訊？高醫秒駁斥揭「最新病況」
政治中心／綜合報導
前監察院長兼國家人權委員會主委陳菊，由於健康因素問題，自2024年底就住院請假，總統賴清德則在1月28日時准辭其職務，並自2月1日生效，引發一陣譁然，外界也十分關心陳菊的健康狀況。不料，今（4）日稍早就有網友在社群上發文，寫下「陳菊RIP」，嚇壞不少人。對此，負責診治的高醫火速否認死訊，強調「目前整體復健狀況穩定且持續進步中」。
陳菊過去曾被誤傳死訊。（圖／民視資料照）
今（4）日有網友在臉書發文，寫下「陳菊RIP」等字，由於過去曾有部分人士謠傳陳菊死訊，雖然最終證實為不實消息，相關人士也遭逮捕，但仍引起不少網友震驚，深怕為台灣付出多年的陳菊就此離開人世。
有網友在臉書發文，寫下「陳菊RIP」等字，震驚不少人。（圖／翻攝自臉書）
不過，負責診治陳菊的高雄醫學大學附設中和紀念醫院，在稍早立即出面澄清，表示「監察院陳菊前院長在高醫醫療團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福」，否認了網路上謠傳的死訊。
高醫否認死訊，強調陳菊「目前整體復健狀況穩定且持續進步中」。（圖／翻攝自陳菊臉書）
陳菊的健康警訊可追溯至2024年底，當時她因感冒不適前往高雄醫學大學附設醫院就醫，進一步檢查時意外發現右側腎臟有腫瘤，隨後接受手術治療。然而在術後恢復期間，又突發腦血管阻塞，依相關規定請長假休養，這段時間也鮮少出現在公開場合。
陳菊住院期間，總統賴清德、前總統蔡英文以及副總統蕭美琴等人，皆曾親自前往探視，外界對她的身體狀況持續高度關注。總統府28日發布總統令，宣布兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊已提出辭呈，並自2月1日起正式免職生效。
原文出處：陳菊才請辭「又爆死訊」網驚喊RIP？高醫火速駁斥揭「最新病況」
更多民視新聞報導
解放軍因1理由險來台？沈伯洋揭真相：要動反滲透法了
李貞秀爭取提名隔天秒離婚！律師憂：是中國特工？
鄭麗文支持者剩「親北京少數」！國民黨恐剩1條紅內褲
其他人也在看
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
家暴親妹遭判拘役25日！脫拉庫主唱張國璽「人設崩壞」急關FB、IG避風頭
唱紅〈我愛夏天〉的「脫拉庫」樂團主唱張國璽因家暴親妹遭判拘役25日，昔日陽光形象翻車。長期以「機師與搖滾歌手」雙重形象深受喜愛的他，過去常在社群媒體分享機師生活，但判決出爐後，疑因不敵網友輿論，被發現已於今日緊急關閉臉書（Facebook）及Instagram個人帳號，目前搜尋相關頁面皆顯示失效。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
強忍悲傷追思大S！小S再發聲：真的很感謝我姊夫
女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。
不只彭小刀赴金寶山！高中同學也齊聚悼念大S：一下哭一下笑
大S昨（2日）逝世滿一週年，家人也選在這天進行雕像揭幕儀式，除了演藝圈星友到場參加外，大S高中的同學也都有現身，藝人彭小刀曬出眾人合影，感慨表示：「相信熙媛感到滿滿幸福」。蔡佩伶報導
破4億晉升影史第6！《陽光女子合唱團》票房湧泉爆發 孫淑媚曝淚別阿公遺憾
由導演林孝謙執導的《陽光女子合唱團》，在上映一個月後票房勢如破竹，今日正式宣布突破4億大關，累積數字穩坐台灣影史第6名。這股「陽光熱潮」不僅在戲院發酵，劇中「女力軍團」上週末更展開北中南影人謝票場，演員們使出渾身解數，將映後座談變成狂歡同歡會，孫淑媚清唱、苗可麗「開罵」祝福、安心亞火辣熱舞，讓影迷在流完眼淚後帶著笑聲離場。
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」
侯怡君、蕭大陸正面對決小三風波！ 張金鳳庭上怒轟：沒有一句是真的
蕭大陸證稱，自己在拍攝九龍傳說前1個月左右，就和張金鳳分手，但與侯怡君在一起是在戲劇播出以後，結束的前3周至1個月以前發生的事，兩段感情之間相差半年左右。蕭大陸解釋，會很清楚這個時間點，是因為當時製作公司有談九龍傳說的續集簽約，但因為不想和同戲的女主角有感情...
相識16年挑戰拍吻戲 王玉雯曝張新成傻眼反應
張新成、王玉雯彼此私下相當熟悉，但在拍攝《捨不得星星》初期，坦言還是需要時間來破冰，張新成更說：「因為我們還沒演過戲，我們倆演戲的時候，還是跟生活中挺像的，這部戲基本上我們就是本色出演。」王玉雯也補充：「我們在演的時候，夾雜很多劇本外的東西，因為有時候導...
邵雨薇《啵me》「靈動」太吸睛！兩天不敢喝水上廁所就怕掉妝
邵雨薇這次在本片中，從年少時與飾演父親的鄭人碩相愛，卻在背叛中留下難以抹滅的傷痕，多年後，命運又讓她遇見對方的兒子進碩（初孟軒飾），被這個真誠的大男孩深深打動，決心將自己珍藏已久卻未能完成的一齣戲親手傳授出去，這段橫跨兩代、交錯愛與遺憾的情感關係，經歷極...
被嗆拿主持費高不唱歌 康康首度開金口攜6女星跳〈舞女〉
節目一開場火藥味十足，許志豪率先開嗆康康：「康哥你一集拿不少主持費，從來也不唱，除夕特別節目總該出場了吧！」康康平時主持《綜藝一級棒》鮮少開金口演唱，為了除夕特別節目精心準備「康康 Special」，康康與眾女伶翁鈺鈞、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、...