陳菊因病住院請假逾一年 再度向總統請辭獲准

政治中心／綜合報導

監察院長陳菊自去年就傳出身體狀況不佳，直到近日才第二度向總統賴清德請辭，獲得同意，賴清德說當時慰留是認為陳菊好好復健、有機會回到崗位，但考量需要的時間越來越長，才勉予同意。高雄立委感念她的建設、但藍營則認為"讓陳菊請一年病假，賴清德害她被社會非議"，綠營反嗆過去藍白毀憲亂政，賴清德才希望陳菊留在監察院穩定憲政。

總統賴清德（01.28）：「（總統陳菊請辭獲准），（要不要跟我們聊一下菊姐）。」

監察院長陳菊重病一年，終於在近日請辭獲准，總統賴清德自曝當時挽留她繼續做的原因。

總統賴清德（01.28）：「她在第一時間就提出辭呈，當時我認為如果好好復健的話，她是有機會重新回到崗位上，想讓陳菊院長專心進行復健的工作，所以最近她又提出辭呈我勉予同意。」

陳菊請辭監察院長獲准 賴總統曝一度慰留原因

賴清德說，原本認為復健過程順利的話，陳菊能很快復原，如今需要更長時間復健，他才勉予同意陳菊請辭。（圖／民視新聞）





監察院秘書長黃適卓：「（陳菊）體恤到家人對她復健過程的擔憂，她的請假可以到今年的7月，並不是如外界指摘她說她是沒有假可以請。」

監察院說陳菊任期到2/1號，也強調都是依規定請假，駁斥外界說"沒假了才請辭的說法"的非議，昔日菊系子弟兵，好捨不得。

立委（民）賴瑞隆：「所有在攻擊謾罵她的朋友要試想，如果沒有那一世代的人這樣努力的話，沒有現在的民主台灣。」

賴瑞隆對於陳菊這一年多來遭受的非議，要在野黨批評前思考陳菊為台灣帶來的民主貢獻。（圖／民視新聞）





立委（民）許智傑：「她為我們高雄真的做很多事，當時我們做了個捷運便橋，（我女兒）走了那個便橋，就想到那是陳菊市長跟我爸爸完成的便橋。」

高雄立委則感念她的貢獻，藍營見縫插針，認為賴清德拖了一年才准辭，是在害陳菊。

國民黨團書記長羅智強：「人事處理的方式，一是陷陳菊於不義，陳菊也不需要這個監察院院長，那你要讓她在那邊請假一年，然後讓社會大眾來議論。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「過去2年來藍白挾持國會多數，各種毀憲亂政，（總統）力求維持國家的憲政能平穩發展，因此請陳菊院長勉為其難，在監察院的位子上。」

陳菊請假期間，自2025年起至今年1月的薪資均主動放棄，合計13個月，於每月初全數繳回國庫，以每月約36萬元薪資計算，總金額約468萬元，只盼遠離政治紛擾，好好養病、早日復原。

（民視新聞綜合報導）

